Житель Талицы ударил ножом в спину обидчика подруги

Мужчина решил заступиться за подругу. Тогда он стал бить ее обидчика, а в какой-то момент взял со стола нож и стал его резать. В этот момент к будущему осужденному подошел хозяин дома, чтобы заступиться за своего гостя. Но ничего не вышло — хозяин квартиры получил нож в спину. Он скончался.