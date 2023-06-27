Житель Талицы ударил ножом в спину обидчика подруги

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В результате его приговорили к 12 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что в марте прошлого года мужчина был в гостях у знакомой. В какой-то момент она рассказала ему, что недавно их общий знакомый душил ее. Обидчик как раз находился с ними в квартире.
Мужчина решил заступиться за подругу. Тогда он стал бить ее обидчика, а в какой-то момент взял со стола нож и стал его резать. В этот момент к будущему осужденному подошел хозяин дома, чтобы заступиться за своего гостя. Но ничего не вышло — хозяин квартиры получил нож в спину. Он скончался.
После этого злоумышленник продолжил бить обидчика подруги. У него тяжелые травмы. После произошедшего он попытался убедить избитого, чтобы вину за убийство он взял на себя.
Злоумышленнику назначили 12 лет колонии строгого режима.