Муж олимпийской чемпионки из Екатеринбурга приехал из зоны СВО

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Молодой человек уехал в зону проведения спецоперации в ноябре прошлого года. Накануне, 27 июня, он вернулся ко дню рождения дочери Каталины. Малышка отпраздновала свое трехлетие.
А это папин отпуск, — подписала трогательное видео Липницкая. Она с дочкой на нем обнимала главу семейства.
Девушка родом из Екатеринбурга. С Тарасенко она познакомились в группе Этери Тутберидзе. Девушка выиграла золото в командном зачете на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а через три года объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.