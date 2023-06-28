Муж олимпийской чемпионки из Екатеринбурга приехал из зоны СВО

Девушка родом из Екатеринбурга. С Тарасенко она познакомились в группе Этери Тутберидзе. Девушка выиграла золото в командном зачете на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а через три года объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.