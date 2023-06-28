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Муж олимпийской чемпионки из Екатеринбурга приехал из зоны СВО

28 июня 2023, 14:26
Фото: Соцсети Юлии Липницкой
Бывший фигурист Владислав Тарасенко вернулся домой из зоны проведения спецоперации. Его супруга — олимпийская чемпионка Юлия Липницкая — поделилась в своих соцсетях кадрами встречи спортсмена с дочерью.

Молодой человек уехал в зону проведения спецоперации в ноябре прошлого года. Накануне, 27 июня, он вернулся ко дню рождения дочери Каталины. Малышка отпраздновала свое трехлетие.

А это папин отпуск, — подписала трогательное видео Липницкая. Она с дочкой на нем обнимала главу семейства.

Девушка родом из Екатеринбурга. С Тарасенко она познакомились в группе Этери Тутберидзе. Девушка выиграла золото в командном зачете на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а через три года объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

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