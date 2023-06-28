Нож в грудь спящему внуку воткнул дедушка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Пенсионеру 70 лет, ему уже вынесли приговор — год в исправительной колонии общего режима, сообщили в региональной прокуратуре.
Конфликт вспыхнул в один из дней марта. Известно, что с дедушкой и бабушкой проживал 27-летний внук. Он жил с ними недавно. В какой-то момент родственники поссорились, и молодой человек ушел спать в одну из комнат, а проснулся от острой боли в груди.
Выяснилось, что дед затаил обиду после конфликта и воткнул внуку нож в грудь. Медики расценили это как тяжкий вред здоровью. Парня вовремя госпитализировали, поэтому его удалось спасти.
Пожилой мужчина во всем сознался и признал, что на момент совершения преступления не был трезв.