Нож в грудь спящему внуку воткнул дедушка в Екатеринбурге

Конфликт вспыхнул в один из дней марта. Известно, что с дедушкой и бабушкой проживал 27-летний внук. Он жил с ними недавно. В какой-то момент родственники поссорились, и молодой человек ушел спать в одну из комнат, а проснулся от острой боли в груди.