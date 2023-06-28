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Published Сегодня, 12:28

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Updated Сегодня, 12:30

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Нож в грудь спящему внуку воткнул дедушка в Екатеринбурге

28 июня 2023, 12:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге дедушка поссорился с внуком и затаил обиду, а когда тот лег спать, ударил ножом ему в грудь.

Пенсионеру 70 лет, ему уже вынесли приговор — год в исправительной колонии общего режима, сообщили в региональной прокуратуре.

Конфликт вспыхнул в один из дней марта. Известно, что с дедушкой и бабушкой проживал 27-летний внук. Он жил с ними недавно. В какой-то момент родственники поссорились, и молодой человек ушел спать в одну из комнат, а проснулся от острой боли в груди.

Выяснилось, что дед затаил обиду после конфликта и воткнул внуку нож в грудь. Медики расценили это как тяжкий вред здоровью. Парня вовремя госпитализировали, поэтому его удалось спасти.

Пожилой мужчина во всем сознался и признал, что на момент совершения преступления не был трезв.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Внук#Дед#Нож#Ссора#Конфликт#Криминал
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