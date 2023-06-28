tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Изображение материала

Техник из Екатеринбурга перевел лжеброкерам 7,7 миллиона рублей

28 июня 2023, 09:25
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге техник одной из торгово-сервисных компаний доверился телефонным аферистам и перевел им 7,7 миллиона рублей.

Для того, чтобы отдать такую сумму, мужчина взял деньги в долг у знакомых и взял кредиты. Пострадавшему 50 лет, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Известно, что в один из дней мужчина вошел в интернет и увидел рекламу о том, что на некоем сайте можно заработать в три раза больше, чем он. Он перешел по ссылке и заполнил анкету.

После этого ему позвонили незнакомцы и рассказали, что помогут ему заработать на бирже. Для перевода денег на ранее неизвестный сайт мужчина взял кредитов на 6,2 млн. рублей. Также он брал деньги в долг и использовал свои сбережения.

В общей сложности друзья одолжили технику 1,4 млн. рублей. Что его обманули, мужчина понял только тогда, когда его попросили перечислить на сайт более восьми тысяч долларов. Тогда мужчина просто не знал, где достать такие деньги. Возбуждено уголовное дело.

Кассир общепита в Екатеринбурге отдала мошенникам 2 миллиона рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Слесарь отдал мошенникам 3,5 миллиона рублей в ЕкатеринбургеЗавкафедрой вуза в Екатеринбурге отдал мошенникам более 1,6 миллиона рублейНа сотрудников вуза Екатеринбурга была совершена атака мошенников от имени ректора
#Елена Озерова#Мошенники#Техник#Миллионы#Кредиты#Криминал#Екатеринбург
Подпишитесь
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Сегодня, 05:31
Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора
Вчера, 14:01
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
Вчера, 09:15
Депутаты Верхней Салды выбрали главой города Александра Маслова
Вчера, 07:47
В 2,5 раза выросло число подделки молочных продуктов в Свердловской области
Вчера, 11:34
Смог и слезы: выбросы ЕВРАЗ НТМК зависли над Нижним Тагилом 28 июня
Сегодня, 03:04