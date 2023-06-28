Техник из Екатеринбурга перевел лжеброкерам 7,7 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Для того, чтобы отдать такую сумму, мужчина взял деньги в долг у знакомых и взял кредиты. Пострадавшему 50 лет, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.
Известно, что в один из дней мужчина вошел в интернет и увидел рекламу о том, что на некоем сайте можно заработать в три раза больше, чем он. Он перешел по ссылке и заполнил анкету.
После этого ему позвонили незнакомцы и рассказали, что помогут ему заработать на бирже. Для перевода денег на ранее неизвестный сайт мужчина взял кредитов на 6,2 млн. рублей. Также он брал деньги в долг и использовал свои сбережения.
В общей сложности друзья одолжили технику 1,4 млн. рублей. Что его обманули, мужчина понял только тогда, когда его попросили перечислить на сайт более восьми тысяч долларов. Тогда мужчина просто не знал, где достать такие деньги. Возбуждено уголовное дело.