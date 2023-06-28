Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Оно находится по адресу: пр. Ленина, д. 23/40, сообщили TagilCity.ru в «Почте России».
Мы специально выбрали это помещение в центре города, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, чтобы это было удобнее получателям, — рассказала начальник Нижнетагильского почтамта Наталья Погоржельская.
Площадь в новом помещении — свыше 120 кв м. Там может расположиться сразу несколько окон для обслуживания клиентов.
Участок открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Работает телефон для справок: 8 (343)256 — 600 доб. 1004.
В остальном порядок доставки пенсий будет прежним: пенсионеры получат выплаты на дом также с понедельника по субботу по графику. Помимо этого, средства можно получить в кассе Участка по доставке пенсий.