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Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле

28 июня 2023, 10:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле по новому адресу откроется участок по доставке и пособий с 3 июля. Дело в том, что участок по доставке пенсий и пособий, обслуживающий жителей Ленинского и Тагилстроевского районов, переехал в более крупное помещение

Оно находится по адресу: пр. Ленина, д. 23/40, сообщили TagilCity.ru в «Почте России».

Мы специально выбрали это помещение в центре города, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, чтобы это было удобнее получателям, — рассказала начальник Нижнетагильского почтамта Наталья Погоржельская.

Площадь в новом помещении — свыше 120 кв м. Там может расположиться сразу несколько окон для обслуживания клиентов.

Участок открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Работает телефон для справок: 8 (343)256 — 600 доб. 1004.

В остальном порядок доставки пенсий будет прежним: пенсионеры получат выплаты на дом также с понедельника по субботу по графику. Помимо этого, средства можно получить в кассе Участка по доставке пенсий.

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#Нижний Тагил#Пенсии#Доставка пенсий#Почта России#Общество#Елена Озерова
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