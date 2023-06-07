Стало известно, как в Нижнем Тагиле и в Свердловской области доставят пенсии в связи с изменением графика из-за Дня России. Пенсионеры, которые получают выплаты 11 числа, получат их 10 июня. А те, кто получает пенсии 12 числа — получат их 9 июня.