Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Контракт с «Тагильским трамваем» на перевозку пассажиров скоро будет заключен в Нижнем Тагиле. Сумма закупки, объявленной мэрией, составляет 290 миллионов рублей.
В общепите «Ебидоеби» объяснили, почему 22 человека в Екатеринбурге отравились их роллами. Они отметили, что работают по франшизе, регламент которой нарушил предприниматель из Екатеринбурга, заказав продукты у другого поставщика.
После того, как был застрелен щенок алабая в поселке Черноисточинск, продолжается полицейская проверка. А пока TagilCity.ru выяснил, почему пес находился на самовыгуле и каковы результаты вскрытия.
Стало известно, как в Нижнем Тагиле и в Свердловской области доставят пенсии в связи с изменением графика из-за Дня России. Пенсионеры, которые получают выплаты 11 числа, получат их 10 июня. А те, кто получает пенсии 12 числа — получат их 9 июня.
В Черноисточинске местные жители и тагильчане провели субботники на дамбе — популярном месте отдыха среди гостей. Всего за месяц инициативная группа провела четыре субботника, два из которых прошли именно на дамбе.