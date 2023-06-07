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Названы причины отравления 22 человек, а в Тагиле изменен график доставки пенсий

7 июня 2023, 14:56
Фото: 1MI
В «Ебидоеби» назвали причины отравления 22 человек, а пенсионерам из Нижнего Тагила рассказали об изменении в доставке пенсии. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 7 июня.

Контракт с «Тагильским трамваем» на перевозку пассажиров скоро будет заключен в Нижнем Тагиле. Сумма закупки, объявленной мэрией, составляет 290 миллионов рублей.

Мэрия Нижнего Тагила выделит почти 300 млн на перевозку тагильчан на трамваях
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В общепите «Ебидоеби» объяснили, почему 22 человека в Екатеринбурге отравились их роллами. Они отметили, что работают по франшизе, регламент которой нарушил предприниматель из Екатеринбурга, заказав продукты у другого поставщика.

В «Ебидоеби» объяснили причину отравления роллами 22 человек в Екатеринбурге
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После того, как был застрелен щенок алабая в поселке Черноисточинск, продолжается полицейская проверка. А пока TagilCity.ru выяснил, почему пес находился на самовыгуле и каковы результаты вскрытия.

«Вскрытие делали без меня»: житель Черноисточинска о застреленном щенке алабая
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Стало известно, как в Нижнем Тагиле и в Свердловской области доставят пенсии в связи с изменением графика из-за Дня России. Пенсионеры, которые получают выплаты 11 числа, получат их 10 июня. А те, кто получает пенсии 12 числа — получат их 9 июня.

В Нижнем Тагиле стал известен порядок доставки пенсий
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В Черноисточинске местные жители и тагильчане провели субботники на дамбе — популярном месте отдыха среди гостей. Всего за месяц инициативная группа провела четыре субботника, два из которых прошли именно на дамбе.

Местные жители и тагильчане провели субботники на дамбе в Черноисточинске
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