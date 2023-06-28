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Японский бренд заплатит более 50 млн рублей екатеринбургскому «Гринвичу»

28 июня 2023, 15:29
Фото: 1MI
Управляющая компания ТРЦ «Гринвич» требовал почти 66 млн рублей с японского бренда Uniqlo. Последняя задолжала за аренду.

Управляющая компания «Итс-групп», которой владеют сыновья владельцев ТРЦ «Гринвич», пыталась взыскать с ООО «Юникло рус» 65,9 млн руб. По данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, стороны заключили мировое соглашение, производство прекращено. Истец получит лишь 51 млн рублей.

За аренду бренд задолжал 42,4 млн рублей, еще 4,79 млн — пени за просрочку, а 17,45 млн — упущенная выгода, которую насчитала управляющая компания. Изначально в иске шла речь о 47 млн рублей. Также представители ТЦ просили наложить арест на деньги на счетах «Юникло рус» и иное имущество, принадлежащее ответчику, в пределах суммы иска. Суд отказал в иске.

Магазины Uniqlo в России прекратили работать в марте 2022 года.

Суд отказал в аресте счетов японского бренда по иску екатеринбургского «Гринвича»
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#Марина Шорина#Екатеринбург#Общество#ТРЦ Гринвич#Арбитражный суд#Долг#Магазин#Бренд
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