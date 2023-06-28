Японский бренд заплатит более 50 млн рублей екатеринбургскому «Гринвичу»

За аренду бренд задолжал 42,4 млн рублей, еще 4,79 млн — пени за просрочку, а 17,45 млн — упущенная выгода, которую насчитала управляющая компания. Изначально в иске шла речь о 47 млн рублей. Также представители ТЦ просили наложить арест на деньги на счетах «Юникло рус» и иное имущество, принадлежащее ответчику, в пределах суммы иска. Суд отказал в иске.