Мужчина избил маленького ребенка в коляске на улице в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Екатеринбуржец шел с коляской, рядом с ним была девочка лет шести. Ребенку, который был в коляске, предположительно года три, пишет Е1.
По словам очевидцев, мужчина ругался на малыша, а потом ударил его по губам. В итоге коляска перевернулась и упала. Девочка, шедшая до этого рядом, заплакала.
По информации Ура.ру, в УМВД Екатеринбурга сказали, что проверят поступившую к ним информацию о произошедшем инциденте.
Напомним, в Нижнем Тагиле были установлены случаи физического насилия воспитателя детского сада над детьми с инвалидностью.