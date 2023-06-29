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Мужчина избил маленького ребенка в коляске на улице в Екатеринбурге

29 июня 2023, 16:01
Фото: Midjourney
Мужчина избил маленького ребенка, который находился в коляске. Инцидент произошел в Екатеринбурге 14 июня 2023 года около детского сада.

Екатеринбуржец шел с коляской, рядом с ним была девочка лет шести. Ребенку, который был в коляске, предположительно года три, пишет Е1.

По словам очевидцев, мужчина ругался на малыша, а потом ударил его по губам. В итоге коляска перевернулась и упала. Девочка, шедшая до этого рядом, заплакала.

По информации Ура.ру, в УМВД Екатеринбурга сказали, что проверят поступившую к ним информацию о произошедшем инциденте.

Напомним, в Нижнем Тагиле были установлены случаи физического насилия воспитателя детского сада над детьми с инвалидностью.

Факты насилия над детьми-инвалидами со стороны воспитателя выявлены в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Нападение#Дети#Инцидент#Ребенок#Проверка#Полиция#Коляска#Происшествия#18+
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