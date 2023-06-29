Спасатель Андрей Вилисов возглавил поисково-спасательную службу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Мужчина работает спасателем на протяжении 12 лет, коллеги отзываются о тагильчанине положительно. Вилисов собирается укреплять материально-техническую базу подразделения, повышать боеготовность, а также вводить новейшие спасательные технологии, рассказали в Центре защиты населения.
Вилисов помогает спецслужбам во время спасения людей, которые пострадали в дорожных авариях, участвует в устранении природных пожаров, а также в поиске людей, заблудившихся в лесах.
Кроме того, он участвовал в устранении последствий ЧС техногенного и природного характера.
Напомним, недавно в Свердловской области бывший директор Березовского лесничества занял должность руководителя авиалесоохраны.