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Спасатель Андрей Вилисов возглавил поисково-спасательную службу в Нижнем Тагиле

29 июня 2023, 06:35
Фото: Центр защиты населения
Спасатель Андрей Вилисов из Нижнего Тагила стал главой поисково-спасательной службы в городе.

Мужчина работает спасателем на протяжении 12 лет, коллеги отзываются о тагильчанине положительно. Вилисов собирается укреплять материально-техническую базу подразделения, повышать боеготовность, а также вводить новейшие спасательные технологии, рассказали в Центре защиты населения.

Вилисов помогает спецслужбам во время спасения людей, которые пострадали в дорожных авариях, участвует в устранении природных пожаров, а также в поиске людей, заблудившихся в лесах.

Кроме того, он участвовал в устранении последствий ЧС техногенного и природного характера.

Напомним, недавно в Свердловской области бывший директор Березовского лесничества занял должность руководителя авиалесоохраны.

Директор Березовского лесничества стал главой Уральской базы авиалесоохраны
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Поисковые отряды#Спасатель#Назначение#Руководитель#Должность#Общество
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