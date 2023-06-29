Виновников свалок в Свердловской области будут ловить с помощью фотоловушек

В ловушках также имеется датчик движения, позволяющий фиксировать номер автомобиля и сразу передавать информацию в Минприроды Свердловской области. Выявленным нарушителям в зависимости от вида транспорта будет выписываться штраф размером до 120 тысяч рублей.