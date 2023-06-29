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Виновников свалок в Свердловской области будут ловить с помощью фотоловушек

29 июня 2023, 14:19
Фото: 1MI
В Свердловской области установят фотоловушки, с помощью которых можно будет ловить граждан, устраивающих свалки.

Данное оснащение будет установлено в парках и на окраинах муниципалитетов, где особенно часто происходят нарушения, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

В ловушках также имеется датчик движения, позволяющий фиксировать номер автомобиля и сразу передавать информацию в Минприроды Свердловской области. Выявленным нарушителям в зависимости от вида транспорта будет выписываться штраф размером до 120 тысяч рублей.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, вышеупомянутую технику будет тестировать летом-осенью 2023 года, чтобы принять решение о распространении такой практики по всей области.

Напомним, недавно в Свердловской области камеры-треноги теперь замечают езду в автомобилях без пользования ремнем безопаности.

Камеры-треноги в Свердловской области научились ловить непристегнутых водителей
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Свалка#Фиксация нарушений#Оснащение#Минприроды#Штраф#Нарушители#Экология
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