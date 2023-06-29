Виновников свалок в Свердловской области будут ловить с помощью фотоловушек

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Данное оснащение будет установлено в парках и на окраинах муниципалитетов, где особенно часто происходят нарушения, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
В ловушках также имеется датчик движения, позволяющий фиксировать номер автомобиля и сразу передавать информацию в Минприроды Свердловской области. Выявленным нарушителям в зависимости от вида транспорта будет выписываться штраф размером до 120 тысяч рублей.
По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, вышеупомянутую технику будет тестировать летом-осенью 2023 года, чтобы принять решение о распространении такой практики по всей области.
Напомним, недавно в Свердловской области камеры-треноги теперь замечают езду в автомобилях без пользования ремнем безопаности.