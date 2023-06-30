Водитель без прав устроил смертельное ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем иномарки находился тагильчанин, который уже неоднократно судим. Ранее он не получал водительских прав на управление автомобилем. При этом в 2021 году он привлекался за повторное управление машиной в нетрезвом состоянии.