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Водитель без прав устроил смертельное ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

30 июня 2023, 03:50
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом на трассе под Нижним Тагилом

Водитель Geely GC6 погиб на автодороге из Нижнего Тагила в сторону села Николо-Павловского. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Инцидент случился ночью 30 июня на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. В результате происшествия транспортные средства получили значительные повреждения, а водитель иномарки скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем иномарки находился тагильчанин, который уже неоднократно судим. Ранее он не получал водительских прав на управление автомобилем. При этом в 2021 году он привлекался за повторное управление машиной в нетрезвом состоянии.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель автобуса рассказал, что ехал в сторону города один. Он уже высадил пассажиров в селе Николо-Павловское. Избежать столкновения, по его словам, было нельзя, так как иномарка ехала по дороге без включенных фар.

На месте сотрудниками ГИБДД и следственной группой был проведен осмотр места происшествия, а также самого транспорта. Водитель автобуса был трезв. О том, был ли трезв водитель легкового авто, покажет экспертиза. На данный момент проводится расследование по установлению причин ДТП, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

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#Ирина Кирилова#Авария#Иномарка#Автобус#ГИБДД#ДТП#Нижний Тагил#18+
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