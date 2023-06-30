Водитель без прав устроил смертельное ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

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Published Сегодня, 03:50
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Инцидент случился ночью 30 июня на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. В результате происшествия транспортные средства получили значительные повреждения, а водитель иномарки скончался на месте.
Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем иномарки находился тагильчанин, который уже неоднократно судим. Ранее он не получал водительских прав на управление автомобилем. При этом в 2021 году он привлекался за повторное управление машиной в нетрезвом состоянии.
Водитель автобуса рассказал, что ехал в сторону города один. Он уже высадил пассажиров в селе Николо-Павловское. Избежать столкновения, по его словам, было нельзя, так как иномарка ехала по дороге без включенных фар.
На месте сотрудниками ГИБДД и следственной группой был проведен осмотр места происшествия, а также самого транспорта. Водитель автобуса был трезв. О том, был ли трезв водитель легкового авто, покажет экспертиза. На данный момент проводится расследование по установлению причин ДТП, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.