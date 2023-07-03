Четыре старушки отдали мошеннику из Пермского края 1,3 млн

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В марте 2023 года обвиняемый звонил потерпевшим и, представляясь кем-то из их родственников, рассказывал о том, что он якобы попал в аварию и что для избежания уголовной ответственности нужно заплатить определенную сумму, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Таким способом мужчине удалось обмануть четырех пожилых женщин в возрасте от 82 до 92 лет. Деньги у женщин забирал сообщник, а потом отправлял их злоумышленнику на такси. Полученные деньги обвиняемый вносил на свой банковский счет.
В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас оно передано в суд Новоуральска для рассмотрения.
Напомним, недавно в Екатеринбурге была задержана 20-летняя девушка, которая работала курьером у мошенников, действовавших по схеме «близкий попал в аварию».