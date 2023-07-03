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Четыре старушки отдали мошеннику из Пермского края 1,3 млн

3 июля 2023, 13:41
Фото: Midjourney
Житель Пермского края похитил у четырех пенсионерок из Новоуральска и Первоуральска более 1,3 миллиона рублей.

В марте 2023 года обвиняемый звонил потерпевшим и, представляясь кем-то из их родственников, рассказывал о том, что он якобы попал в аварию и что для избежания уголовной ответственности нужно заплатить определенную сумму, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Таким способом мужчине удалось обмануть четырех пожилых женщин в возрасте от 82 до 92 лет. Деньги у женщин забирал сообщник, а потом отправлял их злоумышленнику на такси. Полученные деньги обвиняемый вносил на свой банковский счет.

В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас оно передано в суд Новоуральска для рассмотрения.

Напомним, недавно в Екатеринбурге была задержана 20-летняя девушка, которая работала курьером у мошенников, действовавших по схеме «близкий попал в аварию».

Девушка из Екатеринбурга работала курьером у мошенников
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#Елизавета Зиборова#Мошенники#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Злоумышленник#Пенсионеры#Пострадавшие#Деньги#Пермский край#Свердловская область#Новоуральск#Первоуральск
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