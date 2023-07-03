Четыре старушки отдали мошеннику из Пермского края 1,3 млн

В марте 2023 года обвиняемый звонил потерпевшим и, представляясь кем-то из их родственников, рассказывал о том, что он якобы попал в аварию и что для избежания уголовной ответственности нужно заплатить определенную сумму, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.