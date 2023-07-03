Пенсионеров в Нижнем Тагиле предупреждают о телефонных мошенниках

Майор полиции Яна Третьяк работает в спальном микрорайоне по Черноисточинскому шоссе. Она беседует с пенсионерами и предупреждает их об опасности. Сотрудница полиции уверена, что пожилым людям необходимо постоянно быть на связи со своими детьми и советоваться с ними в любых сложных ситуациях, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».