Пенсионеров в Нижнем Тагиле предупреждают о телефонных мошенниках

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Участковые в Нижнем Тагиле оповещают пенсионеров старше 80 лет о мошенниках, которые обманным путем похищают деньги, используя схему «Ваш родственник попал в ДТП».
Аферисты звонят людям на телефоны с сообщениями о том, что близкий человек стал виновником дорожной аварии. А чтобы на него не заводили дело, необходимо заплатить определенную сумму денег.
Майор полиции Яна Третьяк работает в спальном микрорайоне по Черноисточинскому шоссе. Она беседует с пенсионерами и предупреждает их об опасности. Сотрудница полиции уверена, что пожилым людям необходимо постоянно быть на связи со своими детьми и советоваться с ними в любых сложных ситуациях, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».