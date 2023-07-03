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Пенсионеров в Нижнем Тагиле предупреждают о телефонных мошенниках

3 июля 2023, 12:19
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское».
В Нижнем Тагиле участковые проводят разъяснительную работу с пенсионерами по профилактике телефонных мошенничеств.

Участковые в Нижнем Тагиле оповещают пенсионеров старше 80 лет о мошенниках, которые обманным путем похищают деньги, используя схему «Ваш родственник попал в ДТП».

Аферисты звонят людям на телефоны с сообщениями о том, что близкий человек стал виновником дорожной аварии. А чтобы на него не заводили дело, необходимо заплатить определенную сумму денег.

Майор полиции Яна Третьяк работает в спальном микрорайоне по Черноисточинскому шоссе. Она беседует с пенсионерами и предупреждает их об опасности. Сотрудница полиции уверена, что пожилым людям необходимо постоянно быть на связи со своими детьми и советоваться с ними в любых сложных ситуациях, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Мошенники#Телефон#Полиция#Профилактическое мероприятие#Общество
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