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Сергей Лазарев приехал в Верхнюю Салду 2 июля

3 июля 2023, 06:47
Фото: Официальная группа Сергея Лазарева во ВКонтакте
Российский певец Сергей Лазарев приехал с концертом в Верхнюю Салду на 90-летие предприятия ВСМПО. Выступление прошло 2 июля 2023 года.

Мероприятие проходило на площади ДК имени Агаркова. Во время концерта Лазарев исполнил перед собравшимися зрителями свои хиты.

Местные жители остались довольны возможностью вблизи посмотреть на любимого певца, а также тем, что он исполнял свои песни «вживую». Также слушатели выразили сожаление о том, что концерт длился всего один час.

Напомним, 23 июня 2023 года певица из Нижнего Тагила Ольга Тарасова вместе со своей группой выступила на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге.

Певица из Нижнего Тагила поделилась впечатлениями от выступления на Ural Music Night
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