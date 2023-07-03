Сергей Лазарев приехал в Верхнюю Салду 2 июля

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:47
Мероприятие проходило на площади ДК имени Агаркова. Во время концерта Лазарев исполнил перед собравшимися зрителями свои хиты.
Местные жители остались довольны возможностью вблизи посмотреть на любимого певца, а также тем, что он исполнял свои песни «вживую». Также слушатели выразили сожаление о том, что концерт длился всего один час.
Напомним, 23 июня 2023 года певица из Нижнего Тагила Ольга Тарасова вместе со своей группой выступила на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге.