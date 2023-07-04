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15-летний подросток в Краснотурьинске повредил позвоночник после падения в колодец

4 июля 2023, 15:31
Фото: 1MI
15-летний подросток в Краснотурьинске повредил позвоночник после того, как упал в неогражденный колодец. Парень пострадал 4 июля 2023 года.

Молодой человек в этот день гулял с друзьями. В какой-то момент он оступился и упал в неогражденный колодец на шестиметровую глубину, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Подросток сумел самостоятельно выбраться на поверхность по лестнице, но через некоторое время стал жаловаться на плохое самочувствие. Его отвезли в больницу, где врачи диагностировали вывих ноги, черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

В Следственном комитете организовали проверку по факту происшествия. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле девочка чуть не пострадала в парке Металлургов, когда решила прокатиться на горке. Оказалось, что горка была сломана неизвестными вандалами.

Ребенок чуть не травмировался на разрушенной вандалами горке в Нижнем Тагиле
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