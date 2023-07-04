15-летний подросток в Краснотурьинске повредил позвоночник после падения в колодец

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Молодой человек в этот день гулял с друзьями. В какой-то момент он оступился и упал в неогражденный колодец на шестиметровую глубину, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Подросток сумел самостоятельно выбраться на поверхность по лестнице, но через некоторое время стал жаловаться на плохое самочувствие. Его отвезли в больницу, где врачи диагностировали вывих ноги, черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.
В Следственном комитете организовали проверку по факту происшествия. По ее итогам будет принято соответствующее решение.
Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле девочка чуть не пострадала в парке Металлургов, когда решила прокатиться на горке. Оказалось, что горка была сломана неизвестными вандалами.