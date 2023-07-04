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«Детский хоккей ощутит потерю»: директор ФОКа о смерти тагильского тренера

4 июля 2023, 06:48
Фото: tagilcity.ru
Директор МАУ ДО СШОР «Юпитер» Александр Долгоруков прокомментировал смерть умершего Романа Зубарева, который тренировал юных хоккеистов в СШ «Юпитер».

Роман тренировал маленьких спортсменов, чтобы те в дальнейшем могли переходить в сам ХК «Юпитер», пояснил редакции Александр Долгоруков.

Роман Зубарев был сотрудником ХК «Кристалл». Тренировал детей разного возраста. Они занимались на базе ФОКа, в дальнейшем могли переходить в сам «Юпитер», где зачисление идет с 9 лет. Скажу двумя словами, это был ответственный человек, он профессионально передавал свой опыт юным спортсменам, нашей детской волне. Это большая потеря для хоккея, спортсмены это ощутят на 100%, — поделился с редакцией TagilCity.ru директор МАУ ДО СШОР «Юпитер».
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Напомним, о смерти тренера стало известно 30 июня. Мужчина был обнаружен в своей квартире на улице Булата Окуджавы. По данным источника TagilCity.ru, смерть тренера не носила криминальный характер.

Умер тренер ХК «Кристалл» в Нижнем ТагилеУмер тренер ХК «Кристалл» в Нижнем Тагиле
Умер тренер ХК «Кристалл» в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru/ВК Романа Зубарева
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