«Детский хоккей ощутит потерю»: директор ФОКа о смерти тагильского тренера

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Роман тренировал маленьких спортсменов, чтобы те в дальнейшем могли переходить в сам ХК «Юпитер», пояснил редакции Александр Долгоруков.
Роман Зубарев был сотрудником ХК «Кристалл». Тренировал детей разного возраста. Они занимались на базе ФОКа, в дальнейшем могли переходить в сам «Юпитер», где зачисление идет с 9 лет. Скажу двумя словами, это был ответственный человек, он профессионально передавал свой опыт юным спортсменам, нашей детской волне. Это большая потеря для хоккея, спортсмены это ощутят на 100%, — поделился с редакцией TagilCity.ru директор МАУ ДО СШОР «Юпитер».
Напомним, о смерти тренера стало известно 30 июня. Мужчина был обнаружен в своей квартире на улице Булата Окуджавы. По данным источника TagilCity.ru, смерть тренера не носила криминальный характер.