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Мужчина утонул в центре Екатеринбурга 3 июля

4 июля 2023, 07:38
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга утонул мужчина. Это произошло вечером 3 июля в Исети рядом с Макаровским мостом.

Очевидцы утверждают, что мужчина зашел в воду прямо в одежде и стал купаться. Также они сообщают, что он был пьян, пишет Е1.

Прохожие вызвали скорую, к моменту их приезда он около пяти минут провел под водой Его вытащили, но откачать его не удалось. На вид мужчине чуть больше 30 лет.

Следователи проводят расследование, тело они отправили на экспертизу. Предварительно известно, что смерть не носит криминального характера. Личность умершего устанавливается.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Утонул человек#Пруд#Пьяный мужчина#Скорая#Происшествия
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