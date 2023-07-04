Мужчина утонул в центре Екатеринбурга 3 июля

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Очевидцы утверждают, что мужчина зашел в воду прямо в одежде и стал купаться. Также они сообщают, что он был пьян, пишет Е1.
Прохожие вызвали скорую, к моменту их приезда он около пяти минут провел под водой Его вытащили, но откачать его не удалось. На вид мужчине чуть больше 30 лет.
Следователи проводят расследование, тело они отправили на экспертизу. Предварительно известно, что смерть не носит криминального характера. Личность умершего устанавливается.