Пьяный водитель в Двуреченске забрался на крышу машины и мешал эвакуатору

После того, как приехал эвакуатор, чтобы забрать автомобиль на спецстоянку, свердловчанин стал пытаться этому помешать и забрался на крышу машины, игнорируя требования прекратить свои действия. В итоге сотрудникам пришлось заключить мужчину в наручники и отвезти в отделение полиции. По дороге он включал ручной тормоз, чтобы остановить машину.