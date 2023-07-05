tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Изображение материала

Пьяный водитель в Двуреченске забрался на крышу машины и мешал эвакуатору

5 июля 2023, 05:30
Фото: ГИБДД по Свердловской области
37-летний водитель Nissan Qashqai в поселке Двуреченск оказывал сопротивление инспекторам ДПС, которые остановили его, заподозрив в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Остановившие иномарку инспекторы, проверяя документы водителя, установили, что у мужчины есть признаки алкогольного опьянения и, отстранив его от вождения, предложили пройти освидетельствование на месте или проехать для этого в медучреждение. От обоих вариантов водитель отказался, рассказали в группе ВКонтакте «ГИБДД по Свердловской области».

Видео: ГИБДД по Свердловской области

После того, как приехал эвакуатор, чтобы забрать автомобиль на спецстоянку, свердловчанин стал пытаться этому помешать и забрался на крышу машины, игнорируя требования прекратить свои действия. В итоге сотрудникам пришлось заключить мужчину в наручники и отвезти в отделение полиции. По дороге он включал ручной тормоз, чтобы остановить машину.

В отношении местного жителя составлены административные протоколы за отказ от освидетельствования и за сопротивление полицейским. Автомобиль задержанного поместили на спецстоянку.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге нетрезвый водитель, не имеющий водительских прав, пытался скрыться от автоинспекторов, проигнорировав требование об остановке. В итоге его удалось задержать.

Погоня полицейских со стрельбой за пьяным водителем в Екатеринбурге попала на видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Депутат Екатеринбурга обматерил пешехода за съемку его припаркованной машиныМолодые люди устроили массовую драку в ЕкатеринбургеПогоня полицейских за водителем белой иномарки в Екатеринбурге попала на видео
#Елизавета Зиборова#Инцидент#Полиция#18+#Автомобиль#ДПС#Водитель#Административное правонарушение#Инспекторы#Происшествия#Свердловская область#Видео
Подпишитесь
Где снижение? Смог из выбросов повис при НМУ над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле 4 июля
Вчера, 00:43
Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58
«Детский хоккей ощутит потерю»: директор ФОКа о смерти тагильского тренера
Вчера, 06:48
Превышение сероводорода в 1,25 раза дважды обнаружено в Тагиле 4 июля в период в НМУ
Вчера, 09:23
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Один подросток погиб и второй пострадал от удара током при игре в Екатеринбурге
Вчера, 03:30