Пьяный водитель в Двуреченске забрался на крышу машины и мешал эвакуатору

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:30
Остановившие иномарку инспекторы, проверяя документы водителя, установили, что у мужчины есть признаки алкогольного опьянения и, отстранив его от вождения, предложили пройти освидетельствование на месте или проехать для этого в медучреждение. От обоих вариантов водитель отказался, рассказали в группе ВКонтакте «ГИБДД по Свердловской области».
После того, как приехал эвакуатор, чтобы забрать автомобиль на спецстоянку, свердловчанин стал пытаться этому помешать и забрался на крышу машины, игнорируя требования прекратить свои действия. В итоге сотрудникам пришлось заключить мужчину в наручники и отвезти в отделение полиции. По дороге он включал ручной тормоз, чтобы остановить машину.
В отношении местного жителя составлены административные протоколы за отказ от освидетельствования и за сопротивление полицейским. Автомобиль задержанного поместили на спецстоянку.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге нетрезвый водитель, не имеющий водительских прав, пытался скрыться от автоинспекторов, проигнорировав требование об остановке. В итоге его удалось задержать.