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Туркластер «Гора Белая» под Нижним Тагилом по концессии заберет в развитие «Синара»

5 июля 2023, 11:15
Фото: tagilcity.ru
Горнолыжный комплекс «Гора Белая» и Группа «Синара» заключили соглашение о развитии и строительстве. Об этом журналистам сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев 5 июля.

Запланирована реализация проекта с обширной программой о работе по разным векторам — от производства оборудования до гостиничного бизнеса.

Презентация программы развития и строительства уже есть в правительстве Свердловской области, передает корреспондент TagilCity.ru со встречи с губернаторов.

Горнолыжный комплекс и группа «Синара» подписывали соглашение о развитии и строительстве. Там потрясающая программа. Это серьезная инвестиция. Там будет использовано оборудование различного рода, в том числе импортозамещающее, то которое мы не делаем, только начнем делать. Разновекторная работа, Целый огромный кумулятивный эффект. Это и гостиничный бизнес, и производство подъёмников, траков, спортивного инвентаря. Объем инвестиций серьезный, вопрос уточняется, ответ будет озвучен позже, — пояснил губернатор региона.

Губернатор анонсировал увеличение номерного фонда в 25 раз, а также количества горнолыжных трасс до 8 штук. Транспортная доступность объекта обеспечивается в том числе за счет наличия рейсов «Ласточки» до Нижнего Тагила.

Добавим, что Группа «Синара» занимается проектами по развитию туристических и лечебно-оздоровительных направлений.

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