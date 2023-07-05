Туркластер «Гора Белая» под Нижним Тагилом по концессии заберет в развитие «Синара»

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Запланирована реализация проекта с обширной программой о работе по разным векторам — от производства оборудования до гостиничного бизнеса.
Презентация программы развития и строительства уже есть в правительстве Свердловской области, передает корреспондент TagilCity.ru со встречи с губернаторов.
Горнолыжный комплекс и группа «Синара» подписывали соглашение о развитии и строительстве. Там потрясающая программа. Это серьезная инвестиция. Там будет использовано оборудование различного рода, в том числе импортозамещающее, то которое мы не делаем, только начнем делать. Разновекторная работа, Целый огромный кумулятивный эффект. Это и гостиничный бизнес, и производство подъёмников, траков, спортивного инвентаря. Объем инвестиций серьезный, вопрос уточняется, ответ будет озвучен позже, — пояснил губернатор региона.
Губернатор анонсировал увеличение номерного фонда в 25 раз, а также количества горнолыжных трасс до 8 штук. Транспортная доступность объекта обеспечивается в том числе за счет наличия рейсов «Ласточки» до Нижнего Тагила.
Добавим, что Группа «Синара» занимается проектами по развитию туристических и лечебно-оздоровительных направлений.