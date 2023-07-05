Водитель сбил 13-летнего подростка-самокатчика в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Мужчина ехал по Центральной улице. Заметив подростка, он начал его объезжать, но самокатчик резко повернул в сторону машины, в результате чего водитель сбил мальчика, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
С полученными травмами мальчик был доставлен в больницу. По его словам, во время движения он обернулся, чтобы посмотреть на друга, который тоже ехал позади него на самокате, и в этот момент его сбила машина.
Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту происшествия. Результаты освидетельствования показали, что в момент аварии водитель был трезв.
Напомним, 28 марта 2023 года в Екатеринбурге водитель автомобиля, ехавший на красный сигнал светофора, сбил восьмилетнего ребенка, который в этот момент переходил дорогу. С различными травмами пострадавшего госпитализировали в больницу.