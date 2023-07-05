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Водитель сбил 13-летнего подростка-самокатчика в поселке под Нижним Тагилом

5 июля 2023, 06:40
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
33-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил 13-летнего ребенка, ехавшего на самокате. ДТП произошло в поселке Зональный под Нижним Тагилом вечером 4 июля 2023 года.

Мужчина ехал по Центральной улице. Заметив подростка, он начал его объезжать, но самокатчик резко повернул в сторону машины, в результате чего водитель сбил мальчика, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

С полученными травмами мальчик был доставлен в больницу. По его словам, во время движения он обернулся, чтобы посмотреть на друга, который тоже ехал позади него на самокате, и в этот момент его сбила машина.

Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту происшествия. Результаты освидетельствования показали, что в момент аварии водитель был трезв.

Напомним, 28 марта 2023 года в Екатеринбурге водитель автомобиля, ехавший на красный сигнал светофора, сбил восьмилетнего ребенка, который в этот момент переходил дорогу. С различными травмами пострадавшего госпитализировали в больницу.

В Екатеринбурге ВАЗ пролетел на «красный» и сбил ребенка
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