Инженер-айтишник в Екатеринбурге вложила в «акции» «Газпрома» около 7 млн рублей

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Женщина увидела в интернете предложение о способах инвестирования в рекламный проект. После того, как она подтвердила свою заявку на участие, с ней связался неизвестный и сказал, что найдет ей аналитика, который расскажет, как зарабатывать на бирже. После чего екатеринбурженке позвонил «финансовый специалист», который уговорил ее сделать аккаунт на торговой платформе, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
В течение трех дней женщина производила небольшие сделки и заработала 25 тысяч рублей, но аферисты выводить их не стали, оставив эти деньги для дальнейших манипуляций на бирже. Далее с горожанкой обсуждались варианты инвестирования в акции «Газпрома» и убедили ее поучаствовать в ряде коучингов, где рассказали о получении разницы при приобретении акций «Газпрома». Лжеброкер также сообщил, что потерпевшей якобы достался пакет акций на 1 миллион рублей.
Женщина, одолжив у сына и сожителя по 500 тысяч рублей, перевела их на номер телефона, данного аферистом. После этого ее сказали, что необходимо вложить еще раз аналогичную сумму. После того, как она перевела еще один миллион, ей сказали, что нужно оплатить финансовое обеспечение от суммы инвестиций в размере двух миллионов. Екатеринбурженка одолжила деньги и перевела их на счет злоумышленников.
Также свердловчанка оформила несколько потребительских кредитов на 2,7 миллиона рублей, чтобы оплатить «транзитный счет» и вывести заработанные деньги, и тоже отдала их мошенникам. Далее на ее телефон стали приходить сообщения о получении дополнительных процентов, и женщина стала подозревать, что ее обманывают. Когда с ней связался неизвестный и сказал, что нужно перевести еще 500 тысяч, чтобы вывести деньги через офшоры, она догадалась, что стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге сотрудница университета отдала мошенникам 1,7 миллиона, чтобы вложиться в инвестиции.