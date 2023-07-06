Инженер-айтишник в Екатеринбурге вложила в «акции» «Газпрома» около 7 млн рублей

Также свердловчанка оформила несколько потребительских кредитов на 2,7 миллиона рублей, чтобы оплатить «транзитный счет» и вывести заработанные деньги, и тоже отдала их мошенникам. Далее на ее телефон стали приходить сообщения о получении дополнительных процентов, и женщина стала подозревать, что ее обманывают. Когда с ней связался неизвестный и сказал, что нужно перевести еще 500 тысяч, чтобы вывести деньги через офшоры, она догадалась, что стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества.