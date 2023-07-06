На 17% подорожала картошка в Свердловской области

Однако некоторые продукты за указанный период все же снизились в цене. Подсолнечное масло в торговых точках в среднем можно было купить за 117,12 рубля (-0,82%), килограмм сметаны — за 268,88 рубля (-0,4%), литр водки — за 664,72 рубля (0,07%).