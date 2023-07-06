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На 17% подорожала картошка в Свердловской области

6 июля 2023, 11:09
Фото: 1MI
За неделю с 26 июня по 3 июля картофель в Свердловской области подорожал на 17%. Килограмм покупатели в среднем могли приобрести за 46,87 рубля.

По данным Свердловскстата, в цене поднялись и другие овощи. Так, например, капуста в магазинах региона стоила 57,41 рубля (+2,68%), морковь — 66,63 рубля (+6,91%), а репчатый лук — 60,96 рубля (+0,05%). Однако огурцы и помидоры подешевели до 104,65 (-7,32%) рубля и 118,74 рубля (-2,68%) соответственно.

Килограмм курицы обходился свердловчанам в 186,25 рубля (+0,27%), десяток яиц стоил 74,42 рубля (+1,96%), а литр молока — 64,29 рубля (+1,31%). Кроме того, подорожали сливочное масло, сахар и соль, мука и пшеничный хлеб, рис, макароны и яблоки.

Однако некоторые продукты за указанный период все же снизились в цене. Подсолнечное масло в торговых точках в среднем можно было купить за 117,12 рубля (-0,82%), килограмм сметаны — за 268,88 рубля (-0,4%), литр водки — за 664,72 рубля (0,07%).

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