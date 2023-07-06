Тагильчанин попал в токсикоцентр из-за курения в квартире

Сообщение о возгорании в квартире жилого трехэтажного дома поступило на пульт диспетчера 6 июля около 4.00. Пожар разгорелся на улице Красногвардейская, 43. На место выехали девять огнеборцев и три единицы техники. Когда они прибыли, жилище уже было охвачено огнем.