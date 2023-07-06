Тагильчанин попал в токсикоцентр из-за курения в квартире

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Сообщение о возгорании в квартире жилого трехэтажного дома поступило на пульт диспетчера 6 июля около 4.00. Пожар разгорелся на улице Красногвардейская, 43. На место выехали девять огнеборцев и три единицы техники. Когда они прибыли, жилище уже было охвачено огнем.
В квартире находился хозяин 1980 года рождения. Пожарные вывели его с помощью дыхательного аппарата со сжатым воздухом. Мужчина был госпитализирован в токсикоцентр в состоянии средней тяжести.
Соседи рассказали, что тагильчанин ведет асоциальный образ жизни, а его квартира содержится в антисанитарных условиях. Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Ранее в этой же квартире уже был пожар, сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.