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Published Сегодня, 13:22

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Тагильчанин попал в токсикоцентр из-за курения в квартире

6 июля 2023, 13:22
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Житель Нижнего Тагила, который курил в квартире, устроил пожар и попал в токсикоцентр в состоянии срежней тяжести.

Сообщение о возгорании в квартире жилого трехэтажного дома поступило на пульт диспетчера 6 июля около 4.00. Пожар разгорелся на улице Красногвардейская, 43. На место выехали девять огнеборцев и три единицы техники. Когда они прибыли, жилище уже было охвачено огнем.

В квартире находился хозяин 1980 года рождения. Пожарные вывели его с помощью дыхательного аппарата со сжатым воздухом. Мужчина был госпитализирован в токсикоцентр в состоянии средней тяжести.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Соседи рассказали, что тагильчанин ведет асоциальный образ жизни, а его квартира содержится в антисанитарных условиях. Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Ранее в этой же квартире уже был пожар, сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

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