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Published Сегодня, 13:36

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Три пенсионерки из Каменска-Уральского отдали 645 тысяч мошеннику из Ульяновска

6 июля 2023, 13:36
Фото: Midjourney
22-летний молодой человек из Ульяновска похитил 645 тысяч рублей у трех пожилых женщины из Каменска-Уральского.

Так, 11 мая 2023 года свердловчанке позвонил неизвестный и, пользуясь компьютером, представился ее дочерью и сказал, что она сбила человека, которому теперь нужно 290 тысяч рублей для лечения, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Далее аферист сказал пенсионерке, что к ней придет человек, который заберет у нее деньги. Женщина выполнила требования и, когда к ней приехал злоумышленник, отдала деньги.

В этот же день обвиняемый по той же схеме забрал деньги еще у двух пожилых женщин. Одна из потерпевших оказалась из поколения детей Великой Отечественной войны.

Мошенника вскоре задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудника «ТагилЛифта» отдала аферистам 500 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Полмиллиона перевела мошенникам работница «ТагилЛифта»
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#Елизавета Зиборова#Уголовное дело#Инцидент#Мошенничество#Мошенник#Обман#Пострадавшие#Пенсионерки#Деньги#Криминал#Свердловская область#Каменск-Уральский#Мошенники
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