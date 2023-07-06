Три пенсионерки из Каменска-Уральского отдали 645 тысяч мошеннику из Ульяновска

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Так, 11 мая 2023 года свердловчанке позвонил неизвестный и, пользуясь компьютером, представился ее дочерью и сказал, что она сбила человека, которому теперь нужно 290 тысяч рублей для лечения, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Далее аферист сказал пенсионерке, что к ней придет человек, который заберет у нее деньги. Женщина выполнила требования и, когда к ней приехал злоумышленник, отдала деньги.
В этот же день обвиняемый по той же схеме забрал деньги еще у двух пожилых женщин. Одна из потерпевших оказалась из поколения детей Великой Отечественной войны.
Мошенника вскоре задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения.
Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудника «ТагилЛифта» отдала аферистам 500 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.