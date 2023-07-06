Три пенсионерки из Каменска-Уральского отдали 645 тысяч мошеннику из Ульяновска

Так, 11 мая 2023 года свердловчанке позвонил неизвестный и, пользуясь компьютером, представился ее дочерью и сказал, что она сбила человека, которому теперь нужно 290 тысяч рублей для лечения, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.