tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Изображение материала

170 тысяч рублей потеряла жительница Екатеринбурга при заказе стелек на Wildberries

7 июля 2023, 08:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина решила заказать себе стельки на Wildberries, а в результате лишилась 170 тысяч рублей.

Дело в том, что при просмотре товаров на маркетплейсе, в ее корзину попали разные вещи — в общей сложности 169 на сумму 171 227 рублей. О том, что она оплатила не только стельки, женщина узнала по факту, пишет Е1.

Пострадавшая отметила, что при заказе она поторопилась и забыла снять галки с товаров, к тому же в это время завис компьютер. Итог — списанные 170 тысяч рублей и с карты и ненужные товары, которые теперь будут отправлены для нее.

Екатеринбурженка написала жалобу в маркетплейс, однако решить проблему оказалось не так просто. Ей ответили, что отменить товары можно только в том случае, если их доставка будет задержана более чем на пять дней.

В полной отмене заказа ей отказали и предложили вернуть только товары на сумму 17 тысяч рублей, а также заплатить три тысячи рублей за отмену.

Патчи вместо сумки получила на Wildberries жительница Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга потерял семь тысяч после заказа корма для кота на WildberriesПлатная доставка Wildberries возмутила жителей ЕкатеринбургаЖительнице Екатеринбурга вместо пилоток из Wildberries пришли трусы для рожениц
#Елена Озерова#Екатеринбург#Wildberries#Заказ#Стельки#Товары#Маркетплейс#Происшествия
Подпишитесь
Как держаться на воде и как не выпасть из окна: специалист о детских опасностях
Вчера, 09:59
60 раз за 21 день в июне в воздухе Нижнего Тагила превышали норму опасные вещества
Сегодня, 06:32
Песня вокалистки из Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского конкурса «Родники»
Вчера, 10:17
Двое подростков в Нижнем Тагиле помогали мошенникам обманывать пожилых людей
Вчера, 17:32
Онищенко: необходимо ввести карантин из-за смерти работников Ozon в Екатеринбурге
Сегодня, 07:30
Нейросеть рассказала о профессиях, которые не сможет заменить в Нижнем Тагиле
5 июля, 17:14