170 тысяч рублей потеряла жительница Екатеринбурга при заказе стелек на Wildberries

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Дело в том, что при просмотре товаров на маркетплейсе, в ее корзину попали разные вещи — в общей сложности 169 на сумму 171 227 рублей. О том, что она оплатила не только стельки, женщина узнала по факту, пишет Е1.
Пострадавшая отметила, что при заказе она поторопилась и забыла снять галки с товаров, к тому же в это время завис компьютер. Итог — списанные 170 тысяч рублей и с карты и ненужные товары, которые теперь будут отправлены для нее.
Екатеринбурженка написала жалобу в маркетплейс, однако решить проблему оказалось не так просто. Ей ответили, что отменить товары можно только в том случае, если их доставка будет задержана более чем на пять дней.
В полной отмене заказа ей отказали и предложили вернуть только товары на сумму 17 тысяч рублей, а также заплатить три тысячи рублей за отмену.