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Дачники в Екатеринбурге пожаловались на запрет на купание в озере у элитного поселка

7 июля 2023, 14:27
Фото: 1MI
Дачникам из Екатеринбурга, которые живут вблизи элитного поселка Карасьеозерского, запретили купаться в озере Карасьем. Местные жители обратились с жалобой в прокуратуру.

В 2022 году озеро взяла в аренду компания «Аквадом», а недавно берега водоема стали облагораживать и выпустили в воду форель. Жители ближайших дачных поселков, заподозрив, что озеро у них могут отобрать, стали вступать с арендаторами в конфликты, пишет Е1.

Так, одна из дачниц 4 июля 2023 года отправилась вместе со своими детьми на озеро. В какой-то момент им навстречу вышел неизвестный мужчина и в резкой форме спросил, куда они идут. Женщина в ответ поинтересовалась, кто он такой, на что получила ответ «хозяин леса и озера». Жительница все равно отправилась к озеру, а мужчина стал материться и пытаться прогнать ее и детей.

Вскоре к берегу подошел еще один мужчина, тоже настроенный агрессивно и намеревавшийся выгнать жителей с водоема. Между ним и женщиной случилась словесная перепалка с нецензурной бранью. Как позже выяснилось, один из мужчин оказался директором «Аквадома» Сергеем Тимофеевым. По его словам, он арендовал озеро на 25 лет. При этом Тимофеев утверждает, что не запрещает людям купаться, а рыбу в озере планируется разводить для будущей продажи.

Тем не менее несколько дачников обратились в прокуратуру с коллективной жалобой, в которой указали, что компания «Аквадом» занимается организацией платной рыбалки, а не разведением рыбы, а в результате благоустройства торф может уйти в озеро, и водоем превратится в болото.

Напомним, в марте 2023 года под Нижним Тагилом местные жители организовали митинг против строительства щебеночного карьера около Леневского водохранилища.

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