Дачники в Екатеринбурге пожаловались на запрет на купание в озере у элитного поселка

Так, одна из дачниц 4 июля 2023 года отправилась вместе со своими детьми на озеро. В какой-то момент им навстречу вышел неизвестный мужчина и в резкой форме спросил, куда они идут. Женщина в ответ поинтересовалась, кто он такой, на что получила ответ «хозяин леса и озера». Жительница все равно отправилась к озеру, а мужчина стал материться и пытаться прогнать ее и детей.