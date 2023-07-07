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Сотрудники больницы в Нижнем Тагиле выслушали лекцию о мошенничестве

7 июля 2023, 05:24
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Медперсоналу больницы № 2 в Нижнем Тагиле рассказали о том, как мошенники обманывают доверчивых граждан. Профилактическую беседу провел полковник МВД Ибрагим Абдулкадыров.

Одна из самых распространенных схем мошенничества — звонящие жертвам злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка, ФСБ, службы безопасности банка, полиции и других ведомств. Они убеждают людей оформить кредит или снять деньги со своих счетов и перевести нужную сумму им на «безопасные счета», рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Абдулкадыров также рассказал об еще одной популярной схеме — «родственник попал в ДТП». Как правило, аферисты сообщают, что близкий человек жертвы совершил аварию и, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить деньги. Нередко такие преступления удается раскрыть.

По словам полковника, мошенники часто обманывают людей, предлагая им вкладывать инвестиции в акции какой-либо крупной компании или в криптовалюту. В связи с этим силовик рекомендовал сотрудникам больницы быть осторожными в общении с незнакомцами и не вестись на их уловки.

Напомним, жительница Екатеринбурга отдала мошенникам почти семь миллионов рублей, которые ее убедили в том, что эти деньги инвестируются в акции «Газпрома».

Инженер-айтишник в Екатеринбурге вложила в «акции» «Газпрома» около 7 млн рублей
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Профилактическая беседа#Медперсонал#Больница#Разговор#Ибрагим Абдулкадыров#МВД#Мошенники#Обман#Общество#Елизавета Зиборова
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