Сотрудники больницы в Нижнем Тагиле выслушали лекцию о мошенничестве

По словам полковника, мошенники часто обманывают людей, предлагая им вкладывать инвестиции в акции какой-либо крупной компании или в криптовалюту. В связи с этим силовик рекомендовал сотрудникам больницы быть осторожными в общении с незнакомцами и не вестись на их уловки.