Сотрудники больницы в Нижнем Тагиле выслушали лекцию о мошенничестве

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Одна из самых распространенных схем мошенничества — звонящие жертвам злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка, ФСБ, службы безопасности банка, полиции и других ведомств. Они убеждают людей оформить кредит или снять деньги со своих счетов и перевести нужную сумму им на «безопасные счета», рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Абдулкадыров также рассказал об еще одной популярной схеме — «родственник попал в ДТП». Как правило, аферисты сообщают, что близкий человек жертвы совершил аварию и, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить деньги. Нередко такие преступления удается раскрыть.
По словам полковника, мошенники часто обманывают людей, предлагая им вкладывать инвестиции в акции какой-либо крупной компании или в криптовалюту. В связи с этим силовик рекомендовал сотрудникам больницы быть осторожными в общении с незнакомцами и не вестись на их уловки.
Напомним, жительница Екатеринбурга отдала мошенникам почти семь миллионов рублей, которые ее убедили в том, что эти деньги инвестируются в акции «Газпрома».