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Двое детей пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом

9 июля 2023, 06:41
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Двое детей 11 и 12 лет и пассажирка попали в дорожную аварию в поселке Монетном под Екатеринбургом. ДТП произошло 8 июля 2023 года.

Водитель Toyota, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и влетел в иномарку Volvo. После столкновения Toyota откинуло на Daewoo Nexia, которая в этот момент ехала мимо, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии двое детей, ехавших в автомобиле Volvo, и пассажирка Toyota. Женщину с травмой живота и детей отвезли в больницу. Известно, что в момент ДТП дети были пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, в Среднеуральске едва не произошло массовое ДТП из-за водителя автомобиля, который совершил небезопасный маневр во время движения.

Массовое ДТП чуть не устроил в Среднеуральске водитель иномарки
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Дети#18+#Инцидент#Ребенок#Авария#ГИБДД#Пострадавшие#Пассажирка#Больница#Происшествия
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