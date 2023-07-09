Двое детей пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:42
Водитель Toyota, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и влетел в иномарку Volvo. После столкновения Toyota откинуло на Daewoo Nexia, которая в этот момент ехала мимо, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В результате аварии двое детей, ехавших в автомобиле Volvo, и пассажирка Toyota. Женщину с травмой живота и детей отвезли в больницу. Известно, что в момент ДТП дети были пристегнуты ремнями безопасности.
Напомним, в Среднеуральске едва не произошло массовое ДТП из-за водителя автомобиля, который совершил небезопасный маневр во время движения.