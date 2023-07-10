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Двое детей травмировались в ДТП на трассе под Березовским

10 июля 2023, 11:17
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Двое детей получили травмы в ДТП. Это произошло 10 июля примерно в 12:30 в поселке Монетный Под Березовским.

Предварительно известно, что 47-летний водитель машины Toyota выехал на встречку и врезался в Volvo, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

После этого иномарка столкнулась с Daewoo Nexia. В результате пять человек пострадали, им оказали медпомощь. Оба водителя отказались ехать в больницу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

А 45-летнюю пассажирку госпитализировали. Пострадали также 12-летняя девочка и 11-летний мальчик. Госпитализация им не потребовалась.

Известно, что водитель Toyota уже 11 лет водит машину. К административной ответственности за этот период его привлекали 4 раза. Проводится проверка.

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