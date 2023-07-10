Двое детей травмировались в ДТП на трассе под Березовским

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Предварительно известно, что 47-летний водитель машины Toyota выехал на встречку и врезался в Volvo, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
После этого иномарка столкнулась с Daewoo Nexia. В результате пять человек пострадали, им оказали медпомощь. Оба водителя отказались ехать в больницу.
А 45-летнюю пассажирку госпитализировали. Пострадали также 12-летняя девочка и 11-летний мальчик. Госпитализация им не потребовалась.
Известно, что водитель Toyota уже 11 лет водит машину. К административной ответственности за этот период его привлекали 4 раза. Проводится проверка.