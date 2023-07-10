Высокая пожарная опасность сохранится в Свердловской области

Также жителям области в эти дни запрещается жечь сухую траву и мусор, разводить костры и оставлять разведенный огонь без контроля. Кроме того, рекомендуется проверять оснащение жилых территорий противопожарной техникой и контролировать состояние противопожарных водоемов и подъездов к ним.