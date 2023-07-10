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Высокая пожарная опасность сохранится в Свердловской области

10 июля 2023, 14:07
Фото: 1MI
В Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность 4 и 5 класса горимости леса по региональной шкале. Экстренное предупреждение объявлено с 11 по 13 июля 2023 года.

В связи с высокой пожароопасностью в регионе вероятно помутнение воздуха и распространение опасных дымов. Также у свердловчан может быть тепловой удар, рассказали в пресс-службе ЕДДС Нижнего Тагила.

Также жителям области в эти дни запрещается жечь сухую траву и мусор, разводить костры и оставлять разведенный огонь без контроля. Кроме того, рекомендуется проверять оснащение жилых территорий противопожарной техникой и контролировать состояние противопожарных водоемов и подъездов к ним.

Напомним, 20 июня 2023 в ГГО был снят особый противопожарный режим. Постановление об отмене режима подписала глава городского округа.

Особый противопожарный режим отменили в Горноуральском городском округе
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