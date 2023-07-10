Высокая пожарная опасность сохранится в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В связи с высокой пожароопасностью в регионе вероятно помутнение воздуха и распространение опасных дымов. Также у свердловчан может быть тепловой удар, рассказали в пресс-службе ЕДДС Нижнего Тагила.
Также жителям области в эти дни запрещается жечь сухую траву и мусор, разводить костры и оставлять разведенный огонь без контроля. Кроме того, рекомендуется проверять оснащение жилых территорий противопожарной техникой и контролировать состояние противопожарных водоемов и подъездов к ним.
Напомним, 20 июня 2023 в ГГО был снят особый противопожарный режим. Постановление об отмене режима подписала глава городского округа.