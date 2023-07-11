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Тело пропавшего подростка найдено в Нижней Синячихе

11 июля 2023, 09:43
Фото: 1MI
Тело 16-летнего подростка, который 9 июля пропал во время купания в реке Нейва, найдено в Нижней Синячихе.

Тело из реки достали водолазы утром 11 июля. Следователи выяснили, что подросток проживает в одном из сел Алапаевского района. В Нижнюю Синячиху он приехал в гости, и 9 июля вместе с товарищем отправился купаться. Друг ушел домой, а юноша продолжил плавать. Через некоторое время на берегу обнаружили лишь одежду утонувшего.

Информацию об этом передали в правоохранительные органы. Было принято решение о привлечении к поискам водолазов. Предварительно установлено, что смерть не носила криминальный характер. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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