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В Нижнем Тагиле трамваи перестали ходить на Северный поселок

11 июля 2023, 10:24
Фото: 1MI
11 и 12 июля в Нижнем Тагиле временно будет ограничено движение трамваев с УВЗ на Северный поселок.

Причиной приостановки движения маршрута № 6, курсирующего с УВЗ в поселок Северный, стали технические работы, которые проводят «Нижнетагильские электрические сети».

Изначально предполагалось, что ограничения будут действовать с 10.00 до 14.00. Однако 11 июля в связи с затянувшимися работами трамваи не будут ездить предположительно до 17.00, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

Напомним, с 1 июля в Нижнем Тагиле изменилось расписание всех трамвайных маршрутов. Это связано с тем, что в городе увеличилось количество светофоров.

С 1 июля в Нижнем Тагиле изменится расписание трамваев
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#Нижний Тагил#Трамваи#Движение#Северный поселок#Электричество#Транспорт#Евгения Сафина
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