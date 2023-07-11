В Нижнем Тагиле трамваи перестали ходить на Северный поселок

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Причиной приостановки движения маршрута № 6, курсирующего с УВЗ в поселок Северный, стали технические работы, которые проводят «Нижнетагильские электрические сети».
Изначально предполагалось, что ограничения будут действовать с 10.00 до 14.00. Однако 11 июля в связи с затянувшимися работами трамваи не будут ездить предположительно до 17.00, сообщает МУП «Тагильский трамвай».
Напомним, с 1 июля в Нижнем Тагиле изменилось расписание всех трамвайных маршрутов. Это связано с тем, что в городе увеличилось количество светофоров.