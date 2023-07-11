Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
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Updated Сегодня, 14:59
Женщина попала в больницу с переломом и не могла назвать имена и контакты своих родных. В результате неравнодушные тагильчане разыскали их. Пострадавшую ждет длительное восстановление после перелома.
Администрация Горноуральского городского округа игнорирует аварийное состояние плотины и не предпринимает никаких мер для восстановления сооружения. Такие нарушения нашла прокуратура.
С началом лета в лес начали стягиваться грибники. Журналисты TagilCity.ru выяснили, где находятся грибные места в Нижнем Тагиле и пригороде. Сейчас в регионе стоит жаркая погода, поэтому грибной улов, по словам любителей тихой охоты, меньше, чем год назад.
Участники международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, прилетевшие из Казахстана, презентовали «цифровой алкоголь». Попробовать разработку можно было на стенде Казахстана. На человека надевались наушники, от которых исходил небольшой ток, воздействующий на нерв.
Сильные перепады температур в Свердловской области могут привести к ураганам в Свердловской области. К примеру, в ближайшие дни, 12 и 13 июля, ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.