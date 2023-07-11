С началом лета в лес начали стягиваться грибники. Журналисты TagilCity.ru выяснили, где находятся грибные места в Нижнем Тагиле и пригороде. Сейчас в регионе стоит жаркая погода, поэтому грибной улов, по словам любителей тихой охоты, меньше, чем год назад.