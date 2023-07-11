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Жители Нижнего Тагила спасли пациентку больницы, а в ГГО игнорируют опасную плотину

11 июля 2023, 14:55
Фото: Midjourney
Жители Нижнего Тагила спасли пациентку больницы, а в ГГО игнорируют опасную плотину. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых события Нижнего Тагила и Свердловской области за 11 июля.

Женщина попала в больницу с переломом и не могла назвать имена и контакты своих родных. В результате неравнодушные тагильчане разыскали их. Пострадавшую ждет длительное восстановление после перелома.

Неравнодушные жители Тагила нашли родственников попавшей в больницу пенсионерки
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Администрация Горноуральского городского округа игнорирует аварийное состояние плотины и не предпринимает никаких мер для восстановления сооружения. Такие нарушения нашла прокуратура.

Администрация ГГО бездействует при обслуживании плотин в пригороде Нижнего Тагила
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С началом лета в лес начали стягиваться грибники. Журналисты TagilCity.ru выяснили, где находятся грибные места в Нижнем Тагиле и пригороде. Сейчас в регионе стоит жаркая погода, поэтому грибной улов, по словам любителей тихой охоты, меньше, чем год назад.

Где летом собирать грибы в Нижнем Тагиле
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Участники международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, прилетевшие из Казахстана, презентовали «цифровой алкоголь». Попробовать разработку можно было на стенде Казахстана. На человека надевались наушники, от которых исходил небольшой ток, воздействующий на нерв.

Представители Казахстана показали «цифровой алкоголь» на ИННОПРОМ в Екатеринбурге
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Сильные перепады температур в Свердловской области могут привести к ураганам в Свердловской области. К примеру, в ближайшие дни, 12 и 13 июля, ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.

Аномальная жара в Свердловской области грозит ураганами
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#Плотина#ИННОПРОМ#Больница#Перелом#Женщина#Родственники#Нижний Тагил#Общество#Свердловская область#Екатеринбург#Елена Озерова
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