16-летний мальчик утонул в реке Нейве в Алапаевске

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Когда его приятель накупался, то ушел домой, а юноша решил в одиночку продолжить плавание и утонул, пишет «Инцидент. Нижний Тагил».
Спустя время его друг вернулся к реке и увидел лишь одежду приятеля. Он рассказал об этом взрослым, а те обратились в правоохранительные органы. Далее школьника искали, а его родители надеялись, что он где-то заблудился и выжил.
однако в результате со дна реки мальчика доставали водолазы. Предварительно установлено, что это был несчастный случай.