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16-летний мальчик утонул в реке Нейве в Алапаевске

12 июля 2023, 13:02
Фото: 1MI
16-летний мальчик утонул в реке Нейве в Алапаевске. Это произошло 9 июля. На водоем подросток пошел вместе с другом.

Когда его приятель накупался, то ушел домой, а юноша решил в одиночку продолжить плавание и утонул, пишет «Инцидент. Нижний Тагил».

Спустя время его друг вернулся к реке и увидел лишь одежду приятеля. Он рассказал об этом взрослым, а те обратились в правоохранительные органы. Далее школьника искали, а его родители надеялись, что он где-то заблудился и выжил.

однако в результате со дна реки мальчика доставали водолазы. Предварительно установлено, что это был несчастный случай.

16-летний подросток утонул в Первоуральске
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