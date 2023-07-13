Два молодых жителя Нижнего Тагила пытались продать 600 граммов наркотиков

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В июне 2023 года подозреваемые молодые люди нашли предложение о высокооплачиваемой работе в мессенджере. Нужно было забирать крупные партии наркотических веществ и делать «закладки», рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Во время осмотра съемной квартиры, где проживали задержанные, полицейские обнаружили шесть больших свертков с наркотиками и 164 расфасованных свертка, перемотанных изолентой красного и зеленого цвета. Также были обнаружены весы и упаковочные материалы.
Все находки были изъяты. После проведенных исследований выяснилось, что в свертках находилось более 300 грамм героина. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Молодые люди помещены под стражу.
Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле задержали двух «закладчиков» — девушку и юношу, которые решили подобным образом подзаработать. Их поместили в СИЗО и возбудили в отношении обвиняемых уголовные дела.