Два молодых жителя Нижнего Тагила пытались продать 600 граммов наркотиков

Во время осмотра съемной квартиры, где проживали задержанные, полицейские обнаружили шесть больших свертков с наркотиками и 164 расфасованных свертка, перемотанных изолентой красного и зеленого цвета. Также были обнаружены весы и упаковочные материалы.