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Два молодых жителя Нижнего Тагила пытались продать 600 граммов наркотиков

13 июля 2023, 15:01
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Молодые люди 19 и 25 лет в Нижнем Тагиле были задержаны по подозрению в распространении наркотиков.

В июне 2023 года подозреваемые молодые люди нашли предложение о высокооплачиваемой работе в мессенджере. Нужно было забирать крупные партии наркотических веществ и делать «закладки», рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Во время осмотра съемной квартиры, где проживали задержанные, полицейские обнаружили шесть больших свертков с наркотиками и 164 расфасованных свертка, перемотанных изолентой красного и зеленого цвета. Также были обнаружены весы и упаковочные материалы.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Все находки были изъяты. После проведенных исследований выяснилось, что в свертках находилось более 300 грамм героина. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Молодые люди помещены под стражу.

Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле задержали двух «закладчиков» — девушку и юношу, которые решили подобным образом подзаработать. Их поместили в СИЗО и возбудили в отношении обвиняемых уголовные дела.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Наркотики#Инцидент#Закладки#Задержанные#Заключение#Уголовное дело#Героин#Криминал
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