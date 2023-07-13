Как будет работать закон о возврате банками украденных с карт денег

По словам экспертов, новый закон не гарантирует россиянам абсолютной безопасности. Ведь, согласно нововведению, перевод должен быть совершен именно в пользу мошенников, а во-вторых, он должен проведен вовсе без согласия клиентов. При этом большая часть мошенничества, совершенного по телефону, совершается как раз с согласия граждан. Они либо сами переводят деньги, либо снимают и отдают их курьерам в виде наличных и так далее.