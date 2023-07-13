Как будет работать закон о возврате банками украденных с карт денег

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Его приняли депутаты Госдумы в последнем, третьем чтении. Согласно нему, банки должны возвращать своим клиентам деньги, которые с их карт украли мошенники.
Согласно нововведению, если деньги на счета аферистов были переведены без согласия клиента, то за такую операцию полностью ответственен банк. В этом случае он обязуется вернуть всю сумму, пишут «Новые известия».
Отмечается, что за прошлый год мошенники обманули тысячи граждан, причем среди них были и опытные финансисты, и люди при высоких должностях. Со счетов россиян в прошлом году преступники украли более 14 млрд рублей.
По словам исполнительного директора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, аферисты регулярно подстраиваются под новые жизненные реалии — поэтому им так легко удается вызвать у граждан доверие к себе.
Также они регулярно усложняют схемы, подменяют номера, присылают поддельные документы и придумывают другие ухищрения.
По словам экспертов, новый закон не гарантирует россиянам абсолютной безопасности. Ведь, согласно нововведению, перевод должен быть совершен именно в пользу мошенников, а во-вторых, он должен проведен вовсе без согласия клиентов. При этом большая часть мошенничества, совершенного по телефону, совершается как раз с согласия граждан. Они либо сами переводят деньги, либо снимают и отдают их курьерам в виде наличных и так далее.
Как рассказал управляющий руководитель Общественной прикмной уполномоченного по защите прав предпринимателей вМоскве по вопросам нарушений и преступлений в сфере экономической деятельности Олег Матюнин, банк не может предусмотреть все. Ведь он не прослушивает телефонные разговоры, не читает переписки своих клиентов и так далее.
Если банк видит, что получатель находится в черном списке, то перевод будет заблокирован. Если банк видит что-то подозрительное, то просто предупредит своего клиента и даст два дня на отмену операции. А если не видит ничего подозрительного, то деньги уйдут, — поясняет Олег Матюнин.
Помимо этого, существует вероятность, что банки могут скептически относиться к заявлениям на возврат средств или начать злоупотреблять этим законом, считает эксперт Руслан Захаркин.
Кроме того, банки могут выполнить все новые требования, установив за это дополнительную плату. Ведь это не запрещено законом.
Новый закон никак не скажется на безопасности граждан, зато может поднять размер комиссий за переводы в виду дополнительной нагрузки на банковскую систему и внеочередные проверки. Уверен, что комиссии вырастут не только между переводами из одного банка в другой, но и между одним и тем же банком, — считает Руслан Захаркин.