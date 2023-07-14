Учителя престижного лицея в Екатеринбурге обвиняются в травле учеников

Руководство лицея, по словам отца, делит детей на «слабых» и «сильных», в связи с чем всех «слабых» собрали в один класс. Уровень преподавания для этого класса отличается от обучения «сильных» детей». Так как у педагога по одному из обязательных предметов на экзамене низкая квалификация, ученики не смогли получить по ОГЭ высокие результаты.