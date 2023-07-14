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Учителя престижного лицея в Екатеринбурге обвиняются в травле учеников

14 июля 2023, 04:15
Фото: Midjourney
Родители пожаловались на преподавателей престижного лицея в Екатеринбурге. По их утверждению, педагоги занимаются травлей детей.

Так, родитель одной из девятиклассниц рассказал, что если ребенок получает низкий балл по ОГЭ, его начинают сильно критиковать в присутствии одноклассников, чтобы школьник перешел в другое образовательное учреждение, а статус лицея таким образом сохранился, пишет Ура.ру.

Руководство лицея, по словам отца, делит детей на «слабых» и «сильных», в связи с чем всех «слабых» собрали в один класс. Уровень преподавания для этого класса отличается от обучения «сильных» детей». Так как у педагога по одному из обязательных предметов на экзамене низкая квалификация, ученики не смогли получить по ОГЭ высокие результаты.

Напомним, в мае 2023 года в Екатеринбурге родители девятиклассников пожаловались на то, что во время проведения ОГЭ по информатике были допущены нарушения.

Родители екатеринбургских девятиклассников пожаловались на нарушения во время ОГЭ
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Лицей#Педагоги#Обвинение#Травля#Родители#Школа#Ученики#ОГЭ#Общество
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