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Водитель сбил человека и врезался в несколько машин в Березовском

14 июля 2023, 04:44
Фото: Е1
Водитель в Березовском влетел в несколько автомобилей, а потом сбил человека. ДТП произошло ночью 14 июля 2023 года.

Мужчина, которого впоследствии сбил автомобиль, находился вместе со своей женой в гостях. В какой-то момент они услышали хлопок со двора и, выйдя на балкон, увидели, что какая-то машина врезается в другие авто. Супруги решили переставить свой автомобиль. Свердловчанин вышел из дома первым, а когда жена спустилась вниз, то мужа не увидела.

Через 15 минут ей позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ее муж попал в аварию — его сбил автомобиль. Как оказалось, он вместе с молодым человеком решил остановить водителя, который влетал в транспортные средства. Водитель в какой-то момент сдал назад и, задев пострадавшего по голове зеркалом, протащил его по дороге.

Фото: Е1

Другому молодому человеку удалось остановить водителя. Оба свердловчанина вызвали скорую, автоинспекторов и позвонили жене пострадавшего. Мужчине, которого сбила машина, диагностировали легкое сотрясение мозга.

Напомним, 1 июля 2023 года в Екатеринбурге мужчина, ехавший на красный сигнал, влетел в светофор и сбил девушку и собаку. Оказалось, что в момент вождения у екатеринбуржца случился приступ эпилепсии и он потерял контроль над управлением транспорта.

Житель Екатеринбурга сбил девушку с собакой и влетел в светофор
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Свердловская область#Инцидент#18+#Пострадавший#Автомобиль#Сотрясение мозга#Наезд#Авария#Происшествия#Березовский
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