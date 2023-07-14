Водитель сбил человека и врезался в несколько машин в Березовском

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Мужчина, которого впоследствии сбил автомобиль, находился вместе со своей женой в гостях. В какой-то момент они услышали хлопок со двора и, выйдя на балкон, увидели, что какая-то машина врезается в другие авто. Супруги решили переставить свой автомобиль. Свердловчанин вышел из дома первым, а когда жена спустилась вниз, то мужа не увидела.
Через 15 минут ей позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ее муж попал в аварию — его сбил автомобиль. Как оказалось, он вместе с молодым человеком решил остановить водителя, который влетал в транспортные средства. Водитель в какой-то момент сдал назад и, задев пострадавшего по голове зеркалом, протащил его по дороге.
Другому молодому человеку удалось остановить водителя. Оба свердловчанина вызвали скорую, автоинспекторов и позвонили жене пострадавшего. Мужчине, которого сбила машина, диагностировали легкое сотрясение мозга.
Напомним, 1 июля 2023 года в Екатеринбурге мужчина, ехавший на красный сигнал, влетел в светофор и сбил девушку и собаку. Оказалось, что в момент вождения у екатеринбуржца случился приступ эпилепсии и он потерял контроль над управлением транспорта.