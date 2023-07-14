Водитель сбил человека и врезался в несколько машин в Березовском

Через 15 минут ей позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ее муж попал в аварию — его сбил автомобиль. Как оказалось, он вместе с молодым человеком решил остановить водителя, который влетал в транспортные средства. Водитель в какой-то момент сдал назад и, задев пострадавшего по голове зеркалом, протащил его по дороге.