Трамваи развезут тагильчан ночью после салюта в День металлурга

В 23.55 на остановке тагильчан и гостей города будут ждать двухвагонные трамваи по маршрутам № 12 до Пихтовых гор и № 15 до Гальяно-горбуновского массива. Кроме того, до ГГМ можно будет отправиться и в 23.45.