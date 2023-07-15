Трамваи развезут тагильчан ночью после салюта в День металлурга

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Трамваи на Вагонку, Выю, Красный Камень и Гальянку отправятся после праздничного салюта от Драмтеатра.
Два одновагонных трамвая поедут по маршруту № 3 в 23.50. Один отправится в сторону Красного Камня, а другой — в сторону Выи.
В 23.55 на остановке тагильчан и гостей города будут ждать двухвагонные трамваи по маршрутам № 12 до Пихтовых гор и № 15 до Гальяно-горбуновского массива. Кроме того, до ГГМ можно будет отправиться и в 23.45.
Напомним, салют начнется в 23.30. С 23.00 до полуночи улицы в центре города будут перекрыты.