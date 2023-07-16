Стала известна личность погибшего на заводе в Новоуральске

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Руководство Уральского электрохимического комбината выразила свои соболезнования семье погибшего работника, Юрия Слезкина. Он проработал в цехе более 30 лет. Об этом TagilCity.ru рассказали на предприятии.
Гендиректор АО «УЭХК» Александр Дудин, весь коллектив комбината и госкорпорации «Росатом» выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего в связи с утратой. Вся необходимая помощь семье нашего товарища будет оказана в ближайшее время, — добавили в отделе по связям с общественностью УЭХК.
Также на предприятии отметили, что с первых дней работы Юрий проявил себя как отличный сотрудник. Он был членом малой группы участка КИУ по развитию Производственной системы Росатома. Он неоднократно получал звания «Лучший по профессии».
Также на заводе добавили, что для других работников комбината нет никакой угрозы.
Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на обследование. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — добавили на заводе.
Напомним, что ЧП произошло утром 14 июля. Произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Юрий получил механическую травму, спасти его не удалось.