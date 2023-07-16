tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Изображение материала

Стала известна личность погибшего на заводе в Новоуральске

16 июля 2023, 09:44
Фото: 1MI
На заводе в Новоуральске прокомментировали смерть своего рабочего во время взрыва бочки с ураном.

Руководство Уральского электрохимического комбината выразила свои соболезнования семье погибшего работника, Юрия Слезкина. Он проработал в цехе более 30 лет. Об этом TagilCity.ru рассказали на предприятии.

Гендиректор АО «УЭХК» Александр Дудин, весь коллектив комбината и госкорпорации «Росатом» выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего в связи с утратой. Вся необходимая помощь семье нашего товарища будет оказана в ближайшее время, — добавили в отделе по связям с общественностью УЭХК.
Фото: Отдел по связям с общественностью УЭХК

Также на предприятии отметили, что с первых дней работы Юрий проявил себя как отличный сотрудник. Он был членом малой группы участка КИУ по развитию Производственной системы Росатома. Он неоднократно получал звания «Лучший по профессии».

Также на заводе добавили, что для других работников комбината нет никакой угрозы.

Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на обследование. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — добавили на заводе.

Напомним, что ЧП произошло утром 14 июля. Произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Юрий получил механическую травму, спасти его не удалось.

Радиационный фон замерен на ядерном предприятии в Новоуральске
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны причины гибели рабочего на заводе в НовоуральскеБольше сотни рабочих из цеха завода «Росатома» из Новоуральска везут в больницуОдин погиб, трое получили ранения при утечке гексафторида урана в Новоуральске
#Елена Озерова#Рабочий#Смерть#Бочка#Новоуральск#Происшествия#Утечка урана на заводе в Новоуральске#Свердловская область#Эксклюзив
Подпишитесь
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса
14 июля, 13:49
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57
Трамваи развезут тагильчан ночью после салюта в День металлурга
Вчера, 07:08
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Самые клевые места: где ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила?
14 июля, 05:20
МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика для ремонта дорог после недоделок Голященко
14 июля, 10:08