Жители Екатеринбурга пожаловались на буйную соседку

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Делает это женщина, выходя на улицу на улице Павла Шаманова. По словам местных жителей, крики могут продолжаться с 00:00 и до утра, пишет Е1.
Спать из-за этого у них не получается. Они жаловались на это в полицию и ЧОП, но реакции не последовало.
Она ходит и орет. И нас мучает, — рассказала одна из жительниц дома.
Был и другой инцидент, связанный с соседкой. Местный житель утверждает, что она кидалась на детей и угрожала им. Те убежали. В полиции рассказали, что жалоба им поступала и они проведут проверку.