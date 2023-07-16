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Жители Екатеринбурга пожаловались на буйную соседку

16 июля 2023, 05:47
Фото: 1MI

Спать по ночам соседям мешает жительница Екатеринбурга

Пожаловались на женщину жители Академического района. Они утверждают, что она кричит.

Делает это женщина, выходя на улицу на улице Павла Шаманова. По словам местных жителей, крики могут продолжаться с 00:00 и до утра, пишет Е1.

Спать из-за этого у них не получается. Они жаловались на это в полицию и ЧОП, но реакции не последовало.

Она ходит и орет. И нас мучает, — рассказала одна из жительниц дома.

Был и другой инцидент, связанный с соседкой. Местный житель утверждает, что она кидалась на детей и угрожала им. Те убежали. В полиции рассказали, что жалоба им поступала и они проведут проверку.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Соседка#Крики#Дом#Происшествия
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