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Девушка разбилась насмерть после падения из окна в Екатеринбурге

17 июля 2023, 05:31
Фото: Telegram-канал «Безумный Екб»
Жительница Екатеринбурга погибла, выпав из окна многоэтажки. Происшествие случилось 16 июля 2023 года.

К месту происшествия быстро приехала машина реанимации. Однако спасти жизнь екатеринбурженке не удалось. Тело ее накрыли черным пакетом, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».

В Следственном комитете происшествие пока не комментируют.

Напомним, 1 июля 2023 года в Кольцово из окна многоэтажки выпала 20-летняя девушка и скончалась на месте. Соседи рассказали, что ранее погибшая уже делала попытку суицида, но в прошлый раз ее спасли.

Стали известны детали гибели выпавшей из окна девушки в Кольцово
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