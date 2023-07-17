Девушка разбилась насмерть после падения из окна в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
К месту происшествия быстро приехала машина реанимации. Однако спасти жизнь екатеринбурженке не удалось. Тело ее накрыли черным пакетом, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».
В Следственном комитете происшествие пока не комментируют.
Напомним, 1 июля 2023 года в Кольцово из окна многоэтажки выпала 20-летняя девушка и скончалась на месте. Соседи рассказали, что ранее погибшая уже делала попытку суицида, но в прошлый раз ее спасли.