Мужчина погиб в пожаре в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
О пожаре, вспыхнувшем в частном доме, сообщили местные жители. До того, как к месту происшествия прибыли специалисты, огонь тушили добровольцы. В устранении возгорания участвовало 8 пожарных, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Площадь пожара — 70 квадратных метров. Погибший был обнаружен во время проливки и разборки конструкций. По предварительной версии, дом мог разгореться из-за неосторожного обращения с огнем.
Сотрудники МЧС проводят проверку по факту ЧП. Личность мужчины устанавливается.
Напомним, 14 июля 2023 года в Нижнем Тагиле пожар случился в жилой квартире на Вагонке. Мужчина, который в пострадавшей квартире, погиб, надышавшись продуктами горения, а женщину доставили в больницу после отравления угарным газом.