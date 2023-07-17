Мужчина погиб в пожаре в поселке под Нижним Тагилом

Напомним, 14 июля 2023 года в Нижнем Тагиле пожар случился в жилой квартире на Вагонке. Мужчина, который в пострадавшей квартире, погиб, надышавшись продуктами горения, а женщину доставили в больницу после отравления угарным газом.