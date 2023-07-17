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Мужчина погиб в пожаре в поселке под Нижним Тагилом

17 июля 2023, 13:36
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Житель поселка Северка под Нижним Тагилом скончался во время разгоревшегося пламени в своем доме. ЧП произошло ночью 17 июля 2023 года.

О пожаре, вспыхнувшем в частном доме, сообщили местные жители. До того, как к месту происшествия прибыли специалисты, огонь тушили добровольцы. В устранении возгорания участвовало 8 пожарных, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Площадь пожара — 70 квадратных метров. Погибший был обнаружен во время проливки и разборки конструкций. По предварительной версии, дом мог разгореться из-за неосторожного обращения с огнем.

Сотрудники МЧС проводят проверку по факту ЧП. Личность мужчины устанавливается.

Напомним, 14 июля 2023 года в Нижнем Тагиле пожар случился в жилой квартире на Вагонке. Мужчина, который в пострадавшей квартире, погиб, надышавшись продуктами горения, а женщину доставили в больницу после отравления угарным газом.

Житель Нижнего Тагила погиб при пожаре в квартире на Вагонке
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