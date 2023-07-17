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После смерти мужчины в пожаре на улице Чайковского в Нижнем Тагиле СК начал проверку

17 июля 2023, 11:32
Фото: Отдел надзорной деятельности
Проверку после смерти мужчины в пожаре на улице Чайковского в Нижнем Тагиле начал Следственный комитет по Свердловской области. Вероятной причиной возгорания называется неосторожность при курении.

На данный момент еще проводятся необходимые экспертизы для установления причин случившегося. После завершения всех проверок СК будет принимать процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшим был местный житель 1988 года рождения. Его звали Эдуард. В момент пожара он был в квартире вместе с матерью.

Она выжила, но отравилась продуктами горения. Женщина находится в больнице. Горелых также отметил, что признаков криминала в этом случае не усматривается.

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#Ирина Кирилова#18+#Пожар#Смерть#Погибшие#Пострадавшие#Происшествия#Нижний Тагил
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