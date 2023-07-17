После смерти мужчины в пожаре на улице Чайковского в Нижнем Тагиле СК начал проверку

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
На данный момент еще проводятся необходимые экспертизы для установления причин случившегося. После завершения всех проверок СК будет принимать процессуальное решение, сообщили в ведомстве.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшим был местный житель 1988 года рождения. Его звали Эдуард. В момент пожара он был в квартире вместе с матерью.
Она выжила, но отравилась продуктами горения. Женщина находится в больнице. Горелых также отметил, что признаков криминала в этом случае не усматривается.