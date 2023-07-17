Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали врачи и фармацевты

По данным сервиса HH.RU, в топе наиболее дефицитных профессий находятся слесаря и сантехники — 0,9 резюме на одну вакансию, а также токари и фрезеровщики — 1 резюме. На маляров, автомехаников, операторов call-центров и сварщиков приходятся по 1,1 резюме, на прорабов — по 1,2 резюме, а также на дворников, администраторов магазинов, операторов производственных линий и уборщиков — по 1,3 резюме.