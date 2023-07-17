tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Изображение материала

Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали врачи и фармацевты

17 июля 2023, 05:47
Фото: 1MI
На одну вакансию врачей и фармацевтов в Свердловской области приходится 0,7 активных резюме. Это самые дефицитные специалисты в регионе. Подобная ситуация обстоит с поварами.

По данным сервиса HH.RU, в топе наиболее дефицитных профессий находятся слесаря и сантехники — 0,9 резюме на одну вакансию, а также токари и фрезеровщики — 1 резюме. На маляров, автомехаников, операторов call-центров и сварщиков приходятся по 1,1 резюме, на прорабов — по 1,2 резюме, а также на дворников, администраторов магазинов, операторов производственных линий и уборщиков — по 1,3 резюме.

При этом некоторые профессии в Свердловской области в профиците. Например, среди директоров юридических департаментов, режиссеров, гейм-дизайнеров, арт-директоров, IT-директоров, комплаенс-менеджеров, психологов и андеррайтеров. В этих специализациях на одну активную вакансию приходится 50 резюме. Более двух десятков резюме на вакансию приходится среди журналистов, продуктовых аналитиков, видеооператоров, переводчиков, промоутеров, операционных директоров, руководителей филиалов, генеральных директоров, менеджеров по стратегии, продюсеров, фотографов.

«Новые известия»: дефицит врачей — это надолго
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области дефицит лекарств из-за роста онкозаболеванийРекордный дефицит кадров зафиксирован в Свердловской областиГлава Нижнего Тагила заявил о дефиците рабочей силы
#Ирина Кирилова#Врач#Больница#Вакансия#Работа#Общество#Свердловская область
Подпишитесь
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса
14 июля, 13:49
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57
Трамваи развезут тагильчан ночью после салюта в День металлурга
15 июля, 07:08
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Самые клевые места: где ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила?
14 июля, 05:20
МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика для ремонта дорог после недоделок Голященко
14 июля, 10:08