Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали врачи и фармацевты

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
По данным сервиса HH.RU, в топе наиболее дефицитных профессий находятся слесаря и сантехники — 0,9 резюме на одну вакансию, а также токари и фрезеровщики — 1 резюме. На маляров, автомехаников, операторов call-центров и сварщиков приходятся по 1,1 резюме, на прорабов — по 1,2 резюме, а также на дворников, администраторов магазинов, операторов производственных линий и уборщиков — по 1,3 резюме.
При этом некоторые профессии в Свердловской области в профиците. Например, среди директоров юридических департаментов, режиссеров, гейм-дизайнеров, арт-директоров, IT-директоров, комплаенс-менеджеров, психологов и андеррайтеров. В этих специализациях на одну активную вакансию приходится 50 резюме. Более двух десятков резюме на вакансию приходится среди журналистов, продуктовых аналитиков, видеооператоров, переводчиков, промоутеров, операционных директоров, руководителей филиалов, генеральных директоров, менеджеров по стратегии, продюсеров, фотографов.