Избитый отцом-священником школьник из Екатеринбурга останется с мамой

По словам матери мальчика Ксении, бывший супруг не менее 30 раз ударил ребенка. Поэтому на теле 11-летнего Арсения образовались гематомы. А согласно решению суда уже 4 года ребенок должен жить с отцом, теперь же это решение поменяют, пишет «КП-Екатеринбург».