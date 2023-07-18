Избитый отцом-священником школьник из Екатеринбурга останется с мамой

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По словам матери мальчика Ксении, бывший супруг не менее 30 раз ударил ребенка. Поэтому на теле 11-летнего Арсения образовались гематомы. А согласно решению суда уже 4 года ребенок должен жить с отцом, теперь же это решение поменяют, пишет «КП-Екатеринбург».
Наконец-то смогу не общаться с ним. Не хотел к нему подходить. Сейчас мне очень хорошо. Папе буду отвечать, если он позвонит. Последний раз мы общались с ним две недели назад. Он сказал: «Приходи на суд, не забудь», — рассказал Арсений.
Напомним, что об избиении СМИ рассказала мама мальчика. Она сказала, что Арсений позвонил ей и сказал, что папа избил его за отказ мыть пол.
После случившегося сын плакал три дня и спрашивал у мамы, за что отец так с ним поступил, утверждает Ксения.