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Избитый отцом-священником школьник из Екатеринбурга останется с мамой

18 июля 2023, 10:52
Фото: 1MI
С мамой останется школьник из Екатеринбурга, Которого ранее избил отец-священник за немытый пол.

По словам матери мальчика Ксении, бывший супруг не менее 30 раз ударил ребенка. Поэтому на теле 11-летнего Арсения образовались гематомы. А согласно решению суда уже 4 года ребенок должен жить с отцом, теперь же это решение поменяют, пишет «КП-Екатеринбург».

Наконец-то смогу не общаться с ним. Не хотел к нему подходить. Сейчас мне очень хорошо. Папе буду отвечать, если он позвонит. Последний раз мы общались с ним две недели назад. Он сказал: «Приходи на суд, не забудь», — рассказал Арсений.

Напомним, что об избиении СМИ рассказала мама мальчика. Она сказала, что Арсений позвонил ей и сказал, что папа избил его за отказ мыть пол.

После случившегося сын плакал три дня и спрашивал у мамы, за что отец так с ним поступил, утверждает Ксения.

Священник избил своего сына в Екатеринбурге и сдал в психлечебницу
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