Пятеро жителей Нижнего Тагила получат особый знак за заслуги перед городом

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Всего от предприятий и учреждений города было 13 кандидатов, которые внесли немалый вклад в развитие Нижнего Тагила. Из-за этого, по словам мэра города Владислава Пинаева, все кандидатуры достойны наград.
Церемония награждения тагильчан состоится на торжественном собрании в честь Дня города, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Среди номинантов на награды есть трое работников танкового предприятия: главный энергетик, медсестра медсанчасти и водитель-испытатель боевых и спецмашин, а также помощник главного инженера производства. Кроме того, к награждению представлен руководитель музея «Горнозаводской Урал».
Напомним, 7 июля 2023 года в Нижнем Тагиле пять семейных пар были награждены знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».