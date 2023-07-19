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Пятеро жителей Нижнего Тагила получат особый знак за заслуги перед городом

19 июля 2023, 13:29
Фото: 1MI
Пятерых жителей Нижнего Тагила наградят особым знаком за заслуги перед городом. Их выбрали путем голосования во время заседания оргкомитета.

Всего от предприятий и учреждений города было 13 кандидатов, которые внесли немалый вклад в развитие Нижнего Тагила. Из-за этого, по словам мэра города Владислава Пинаева, все кандидатуры достойны наград.

Церемония награждения тагильчан состоится на торжественном собрании в честь Дня города, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Среди номинантов на награды есть трое работников танкового предприятия: главный энергетик, медсестра медсанчасти и водитель-испытатель боевых и спецмашин, а также помощник главного инженера производства. Кроме того, к награждению представлен руководитель музея «Горнозаводской Урал».

Напомним, 7 июля 2023 года в Нижнем Тагиле пять семейных пар были награждены знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».

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