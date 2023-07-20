Между тем, «Союз-НТ» и «Фирма ТАС» уже получили предостережения за то, что не выдают пассажирам чеки за проезд. Проверку проводила в конце июня налоговая служба. Согласно законодательству, при осуществлении расчета необходимо выдать покупателям или потребителям услуг кассовый чек или бланк строгой отчетности. Сделать это можно и в электронном виде.