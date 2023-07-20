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Безнал в автобусах планируют ввести в Нижнем Тагиле в начале 2024 года

20 июля 2023, 11:03
Фото: 1MI
Безналичную систему оплаты в автобусах и маршрутках в Нижнем Тагиле планируется ввести в начале 2024 года. Сейчас такой способ оплаты действует только в трамваях.

Как стало известно редакции TagilCity.ru, оборудовать автобусы системой безналичной оплаты проезда планируют с января 2024 года. Жители Нижнего Тагила ранее уже обращались к главе города Владиславу Пинаеву с этим вопросом. Контракты, которые действуют с перевозчиками, действительно предусматривают введение такой системы оплаты.

Между тем, «Союз-НТ» и «Фирма ТАС» уже получили предостережения за то, что не выдают пассажирам чеки за проезд. Проверку проводила в конце июня налоговая служба. Согласно законодательству, при осуществлении расчета необходимо выдать покупателям или потребителям услуг кассовый чек или бланк строгой отчетности. Сделать это можно и в электронном виде.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Оплата#Безналичный расчет#Автобус#Билет#Транспорт#Эксклюзив
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