Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Как стало известно редакции TagilCity.ru, оборудовать автобусы системой безналичной оплаты проезда планируют с января 2024 года. Жители Нижнего Тагила ранее уже обращались к главе города Владиславу Пинаеву с этим вопросом. Контракты, которые действуют с перевозчиками, действительно предусматривают введение такой системы оплаты.
Между тем, «Союз-НТ» и «Фирма ТАС» уже получили предостережения за то, что не выдают пассажирам чеки за проезд. Проверку проводила в конце июня налоговая служба. Согласно законодательству, при осуществлении расчета необходимо выдать покупателям или потребителям услуг кассовый чек или бланк строгой отчетности. Сделать это можно и в электронном виде.