Отвлекшийся водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Тагиле

В Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали, что водитель Toyota Raum отвлекся во время движения. В результате врезался в Nissan Almera, который ехал перед ним. От удара Nissan влетел в Hyundai. Последний же отбросило на Daewoo Nexia. Она стояла на перекрестке и ожидала, пока на светофоре загорится зеленый сигнал.