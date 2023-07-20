Отвлекшийся водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В общей сложности столкнулись четыре автомобиля, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».
В Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали, что водитель Toyota Raum отвлекся во время движения. В результате врезался в Nissan Almera, который ехал перед ним. От удара Nissan влетел в Hyundai. Последний же отбросило на Daewoo Nexia. Она стояла на перекрестке и ожидала, пока на светофоре загорится зеленый сигнал.
Отмечается, что все машины ехали в попутном направлении. В результате инцидента никто не пострадал. Автовладельцам был причинен материальный ущерб.