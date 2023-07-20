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Отвлекшийся водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Тагиле

20 июля 2023, 04:59
Фото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил"
Массовое ДТП произошло на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле утром 19 июля. Водитель Toyota Raum отвлекся от дороги.

В общей сложности столкнулись четыре автомобиля, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».

В Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали, что водитель Toyota Raum отвлекся во время движения. В результате врезался в Nissan Almera, который ехал перед ним. От удара Nissan влетел в Hyundai. Последний же отбросило на Daewoo Nexia. Она стояла на перекрестке и ожидала, пока на светофоре загорится зеленый сигнал.

Отмечается, что все машины ехали в попутном направлении. В результате инцидента никто не пострадал. Автовладельцам был причинен материальный ущерб.

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#Ирина Кирилова#18+#Инцидент#Авария#Водитель#ДТП#Нижний Тагил
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