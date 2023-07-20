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Подозрительный пенсионер в Екатеринбурге заглядывал в коляски и преследовал девочек

20 июля 2023, 05:03
Фото: 1MI
Пожилой мужчина в Екатеринбурге заглядывал в коляски к детям и преследовал двух девочек. Его заметили на улицах Академика Парина и Академика Сахарова.

Мужчина также подходил к детям и спрашивал, где они живут и что находится в их сумках. По словам очевидицы, за двумя девочками, которые стали убегать от него, он пошел следом, при этом нецензурно ругаясь, пишет Ура.ру.

Также девушка рассказала, что незнакомец может взять сумку ребенка, не спрашивая его разрешения, и рыться в ней. Известно, что однажды он украл деньги и телефон.

Кроме того, есть информация о том, что пенсионер раньше являлся генералом и что он крадет товары в магазинах, за что ему выписывают штрафы. В полиции Екатеринбурга сообщили, что сигнал о странном горожанине к ним не поступал.

Напомним, 1 июля 2023 года в Нижнем Тагиле жители поселка Старатель заметили подозрительного мужчину на детской площадке, а также в кустах около детских садов.

Мужчина без штанов был замечен около детских садов на Старателе в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#18+#Дети#Ребенок#Девочки#Пенсионер#Преследование#Происшествия
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